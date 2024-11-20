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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 20 ноября

Запоминающиеся кадры среды

Парад в Мексике, протесты в Баку и другие события — в фотогалерее «Ъ».

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Буэнос-Айрес. Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони и министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн на церемонии возложения венков в память о генерале Хосе де Сан-Мартине

Буэнос-Айрес. Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони и министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн на церемонии возложения венков в память о генерале Хосе де Сан-Мартине

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Джакарта. Район, пострадавший от наводнения

Джакарта. Район, пострадавший от наводнения

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Мехико. Подготовка к параду в честь 144-летия Мексиканской революции

Мехико. Подготовка к параду в честь 144-летия Мексиканской революции

Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan

Москва. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова на заседании

Москва. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова на заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Баку. Протесты в день проведения конференция ООН по климатическим изменениям

Баку. Протесты в день проведения конференция ООН по климатическим изменениям

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

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Буэнос-Айрес. Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони и министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн на церемонии возложения венков в память о генерале Хосе де Сан-Мартине

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Джакарта. Район, пострадавший от наводнения

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Мехико. Подготовка к параду в честь 144-летия Мексиканской революции

Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan

Москва. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова на заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Баку. Протесты в день проведения конференция ООН по климатическим изменениям

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

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