Материалы сайта 20.11.2024, 20:37 Фото дня: 20 ноября Запоминающиеся кадры среды Парад в Мексике, протесты в Баку и другие события — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Буэнос-Айрес. Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони и министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн на церемонии возложения венков в память о генерале Хосе де Сан-Мартине Фото: Reuters / Agustin Marcarian Джакарта. Район, пострадавший от наводнения Фото: Reuters / Willy Kurniawan Мехико. Подготовка к параду в честь 144-летия Мексиканской революции Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan Москва. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова на заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Баку. Протесты в день проведения конференция ООН по климатическим изменениям Фото: Reuters / Maxim Shemetov Следующая фотография 1 / 5 Буэнос-Айрес. Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони и министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн на церемонии возложения венков в память о генерале Хосе де Сан-Мартине Фото: Reuters / Agustin Marcarian Джакарта. Район, пострадавший от наводнения Фото: Reuters / Willy Kurniawan Мехико. Подготовка к параду в честь 144-летия Мексиканской революции Фото: Reuters / Toya Sarno Jordan Москва. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова на заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Баку. Протесты в день проведения конференция ООН по климатическим изменениям Фото: Reuters / Maxim Shemetov