Депутат Госдумы из Татарстана заявил о большой нагрузке на школьников и учителей

Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов рассказал о большой нагрузке на учеников и учителей в школах и заявил о необходимости сбалансировать нагрузку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Необходимо сбалансировать нагрузку на детей. За этой нагрузкой огромная занятость учителей: школьные задания, проверки тетрадей — есть ощущение, что где-то перебор!» — рассказал Айрат Фаррахов.

Депутат Госдумы сообщил, что его дочь учится в 9-м классе, каждый день у нее по 8 уроков. Отмененная учеба в субботу у девочки заменяется обязательными классными часами.

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ. На заседании обсудили, что нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы.

Диана Соловьёва