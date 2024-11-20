Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рафаэль Надаль замкнул круг

Великий испанский теннисист завершил карьеру

Один из величайших теннисистов в истории, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль, официально завершил карьеру. Прощание испанской легенды не получилось триумфальным, хотя его болельщики, заполнившие трибуны Martin Carpena Arena в Малаге, наверняка надеялись, что ему удастся поставить точку громко, завоеванием очередного титула. Но нет, сборная Испании не смогла выйти в полуфинал Кубка Дэвиса, уступив голландцам, чему поспособствовал и сам Надаль, свой матч проигравший. Прощался он с теннисом весьма эмоционально. «В этой жизни у всего есть начало и конец. Сегодня круг замкнулся»,— заявил он после матча.

За свою карьеру Рафаэль Надаль не только выиграл 22 турнира Большого шлема, но еще и пять раз приводил сборную Испании к победе в Кубке Дэвиса

За свою карьеру Рафаэль Надаль не только выиграл 22 турнира Большого шлема, но еще и пять раз приводил сборную Испании к победе в Кубке Дэвиса

Фото: Clive Brunskill / Getty Images for ITF

За свою карьеру Рафаэль Надаль не только выиграл 22 турнира Большого шлема, но еще и пять раз приводил сборную Испании к победе в Кубке Дэвиса

Фото: Clive Brunskill / Getty Images for ITF

Завершение грандиозной карьеры Рафаэля Надаля не было неожиданностью. О намерении закончить с профессиональным теннисом именно в финальной части Кубка Дэвиса, которая проходит в Малаге, 38-летний испанец официально объявил еще в октябре, хотя и до того неоднократно давал понять, что 2024 год станет для него последним в большом спорте. Момент для прощания был вполне подходящим. Упускать шанс завершить карьеру на фоне безудержного обожания со стороны испанской публики было бы неразумно. Сам Надаль, правда, не раз отмечал, что рад бы вовсе никуда не уходить, играть дальше. «Я действительно не утратил страсти к игре, но мое тело уже не справляется с нагрузками»,— признавался он.

Если Надаль ждал какой-то эмоциональной, где-то даже сентиментальной развязки, то получил ее в полной мере. Хотя нельзя не отметить, что многие из фанов испанца, а наверняка и он сам, надеялись на то, что карьеру удастся завершить с фанфарами.

Все-таки Кубок Дэвиса — турнир командный, и тут можно стать обладателем трофея, вообще не выиграв ни одного матча в одиночном разряде. К слову, всего в активе Надаля пять триумфов в Кубке Дэвиса (в общей сложности сборная Испании шесть раз выигрывала этот трофей). Хотя это далеко не главное достижение испанца. Главным, конечно, является уникальный показатель — 14 побед на Roland Garros. По количеству титулов, завоеванных на турнирах Большого шлема (22), он уступает лишь Джоковичу (24), по общему числу трофеев в одиночном разряде (92) замыкает пятерку лучших, которую составляют Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103), Джокович (99) и Иван Лендл (94), но по победам на грунтовых кортах (63) является лидером Открытой эры, точкой отсчета которой считается 1969 год. Кроме того, Надаль неоднократно поднимался на первую строчку рейтинга ATP. Впервые покорив вершину мирового рейтинга 18 августа 2008 года, Надаль взбирался на нее еще семь раз, проведя там в общей сложности 209 недель. Всего за карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, 92 титула и получил в качестве призовых почти $135 млн.

Уникальное достижение Рафаэля Надаля

Читать далее

Но чуда не случилось. Свой матч 1/8 финала против голландца Ботика ван де Зандсхюлпа Надаль проиграл. Уже после игры он отметил: было символично, что именно эта встреча стала его последней. «Я ведь проиграл свой первый в карьере матч на Кубке Дэвиса, проиграл и этот. У всего в жизни есть начало и конец. А тут получается, что круг замкнулся»,— отметил теннисист. Помешать Надалю завершить карьеру постарался было Карлос Алькарас, который благодаря победе над Таллоном Грикспором положение в матче выровнял. Но в парной встрече испанцы (Алькарас и Марсель Гранольерс) уступили голландцам (Уэсли Кольхофу и Зандсхюлпу) и выбыли из борьбы на турнире.

Ну а потом наступило время добрых слов и пожеланий. «Конечно, это был особенный день,— сказал Надаль.— Все эти эмоции, своя публика, национальный гимн. Это нечто особенное. Но чувства все же смешанные. Мне немного грустно».

«Но мне все же очень повезло в жизни,— продолжил спортсмен.— Я провел незабываемые годы благодаря теннису, мое хобби стало моей профессией. Я просто шел за мечтой и усердно работал. Но я хочу, чтобы запомнили меня как просто хорошего человека из маленькой деревни на Мальорке».

Следом Надаль пролил немного слез, когда смотрел специально подготовленную нарезку обращений как его соперников в теннисе, так и просто выдающихся спортсменов. Среди них были теннисисты Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей, Мария Шарапова, а еще футболисты Дэвид Бекхем, Рауль, Андрес Иньеста. «Твое упорство, дух, энергия и сила — это то, что будут изучать и передавать друг другу многие поколения»,— заметил Джокович. А чуть раньше Федерер в соцсетях опубликовал прочувствованное обращение к Надалю, в котором заявил: «Начнем с очевидного — ты обыгрывал меня гораздо чаще, чем я тебя (счет личных встреч 24:16 в пользу испанца.— “Ъ”). Ты заставлял меня выкладываться, как никто другой. Ты вынудил меня менять свою игру. Я даже дошел до того, что перешел на другой размер ракетки в надежде, что это поможет. Но знаешь, что? Я наслаждался этим противостоянием. Ладно, может, не с самого начала. В 2004 году я стал первой ракеткой мира и думал, что я на вершине, и тут два месяца спустя в Майами появился ты в своей красной безрукавке, потрясая бицепсами, и убедительно меня обыграл. Теперь, двадцать лет спустя, я говорю тебе: какая блистательная карьера, включающая в себя четырнадцать побед на Roland Garros! Ты стал гордостью Испании, весь теннис гордится тобой».

Александр Петров

Фотогалерея

Спортивная карьера Рафаэля Надаля

Предыдущая фотография
Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Bernat Armangue / AP

Надаль наиболее успешно выступал на грунтовых кортах, на которых выиграл более 60 турниров, за что его прозвали «королем грунта» &lt;br>На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Надаль наиболее успешно выступал на грунтовых кортах, на которых выиграл более 60 турниров, за что его прозвали «королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $134,8 млн призовых

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $134,8 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль — болельщик футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Надаль — болельщик футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Компания Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Компания Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Я парень, который любит делать все со страстью» &lt;br>Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играл агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

«Я парень, который любит делать все со страстью»
Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играл агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из немногих обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из немногих обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

В мае 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра, полученной в январе на Australian Open. После почти годовой паузы он провел первый официальный матч в Брисбене, однако потерпел поражение в паре с соотечественником Марком Лопесом

В мае 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра, полученной в январе на Australian Open. После почти годовой паузы он провел первый официальный матч в Брисбене, однако потерпел поражение в паре с соотечественником Марком Лопесом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

10 октября Надаль опубликовал виедообращение, в котором объявил о завершении карьеры. «Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной»,— говорил теннисист

10 октября Надаль опубликовал виедообращение, в котором объявил о завершении карьеры. «Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной»,— говорил теннисист

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Последним турниром для спортсмена стал Кубок Дэвиса, где 20 ноября 2024 года в четвертьфинале сборная Испании проиграла сборной Нидерландов. Надаль в последнем матче также потерпел поражение, уступив Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6

Последним турниром для спортсмена стал Кубок Дэвиса, где 20 ноября 2024 года в четвертьфинале сборная Испании проиграла сборной Нидерландов. Надаль в последнем матче также потерпел поражение, уступив Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это мое тело больше не хочет играть в теннис»,— прокомментировал Надаль решение об уходе в интервью на корте

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это мое тело больше не хочет играть в теннис»,— прокомментировал Надаль решение об уходе в интервью на корте

Фото: Jon Nazca / Reuters

Следующая фотография
1 / 19

Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Bernat Armangue / AP

Надаль наиболее успешно выступал на грунтовых кортах, на которых выиграл более 60 турниров, за что его прозвали «королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — более $134,8 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль — болельщик футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Компания Nike многие годы служила поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Я парень, который любит делать все со страстью»
Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играл агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из немногих обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

В мае 2023 года теннисист объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра, полученной в январе на Australian Open. После почти годовой паузы он провел первый официальный матч в Брисбене, однако потерпел поражение в паре с соотечественником Марком Лопесом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

10 октября Надаль опубликовал виедообращение, в котором объявил о завершении карьеры. «Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной»,— говорил теннисист

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Последним турниром для спортсмена стал Кубок Дэвиса, где 20 ноября 2024 года в четвертьфинале сборная Испании проиграла сборной Нидерландов. Надаль в последнем матче также потерпел поражение, уступив Ботику ван де Зандсхюлпу со счетом 4:6, 4:6

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это мое тело больше не хочет играть в теннис»,— прокомментировал Надаль решение об уходе в интервью на корте

Фото: Jon Nazca / Reuters

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №215 от 21.11.2024, стр. 12

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...