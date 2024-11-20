Рафаэль Надаль замкнул круг

Один из величайших теннисистов в истории, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль, официально завершил карьеру. Прощание испанской легенды не получилось триумфальным, хотя его болельщики, заполнившие трибуны Martin Carpena Arena в Малаге, наверняка надеялись, что ему удастся поставить точку громко, завоеванием очередного титула. Но нет, сборная Испании не смогла выйти в полуфинал Кубка Дэвиса, уступив голландцам, чему поспособствовал и сам Надаль, свой матч проигравший. Прощался он с теннисом весьма эмоционально. «В этой жизни у всего есть начало и конец. Сегодня круг замкнулся»,— заявил он после матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За свою карьеру Рафаэль Надаль не только выиграл 22 турнира Большого шлема, но еще и пять раз приводил сборную Испании к победе в Кубке Дэвиса

Фото: Clive Brunskill / Getty Images for ITF За свою карьеру Рафаэль Надаль не только выиграл 22 турнира Большого шлема, но еще и пять раз приводил сборную Испании к победе в Кубке Дэвиса

Фото: Clive Brunskill / Getty Images for ITF

Завершение грандиозной карьеры Рафаэля Надаля не было неожиданностью. О намерении закончить с профессиональным теннисом именно в финальной части Кубка Дэвиса, которая проходит в Малаге, 38-летний испанец официально объявил еще в октябре, хотя и до того неоднократно давал понять, что 2024 год станет для него последним в большом спорте. Момент для прощания был вполне подходящим. Упускать шанс завершить карьеру на фоне безудержного обожания со стороны испанской публики было бы неразумно. Сам Надаль, правда, не раз отмечал, что рад бы вовсе никуда не уходить, играть дальше. «Я действительно не утратил страсти к игре, но мое тело уже не справляется с нагрузками»,— признавался он.

Если Надаль ждал какой-то эмоциональной, где-то даже сентиментальной развязки, то получил ее в полной мере. Хотя нельзя не отметить, что многие из фанов испанца, а наверняка и он сам, надеялись на то, что карьеру удастся завершить с фанфарами.

Все-таки Кубок Дэвиса — турнир командный, и тут можно стать обладателем трофея, вообще не выиграв ни одного матча в одиночном разряде. К слову, всего в активе Надаля пять триумфов в Кубке Дэвиса (в общей сложности сборная Испании шесть раз выигрывала этот трофей). Хотя это далеко не главное достижение испанца. Главным, конечно, является уникальный показатель — 14 побед на Roland Garros. По количеству титулов, завоеванных на турнирах Большого шлема (22), он уступает лишь Джоковичу (24), по общему числу трофеев в одиночном разряде (92) замыкает пятерку лучших, которую составляют Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103), Джокович (99) и Иван Лендл (94), но по победам на грунтовых кортах (63) является лидером Открытой эры, точкой отсчета которой считается 1969 год. Кроме того, Надаль неоднократно поднимался на первую строчку рейтинга ATP. Впервые покорив вершину мирового рейтинга 18 августа 2008 года, Надаль взбирался на нее еще семь раз, проведя там в общей сложности 209 недель. Всего за карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, 92 титула и получил в качестве призовых почти $135 млн.

Но чуда не случилось. Свой матч 1/8 финала против голландца Ботика ван де Зандсхюлпа Надаль проиграл. Уже после игры он отметил: было символично, что именно эта встреча стала его последней. «Я ведь проиграл свой первый в карьере матч на Кубке Дэвиса, проиграл и этот. У всего в жизни есть начало и конец. А тут получается, что круг замкнулся»,— отметил теннисист. Помешать Надалю завершить карьеру постарался было Карлос Алькарас, который благодаря победе над Таллоном Грикспором положение в матче выровнял. Но в парной встрече испанцы (Алькарас и Марсель Гранольерс) уступили голландцам (Уэсли Кольхофу и Зандсхюлпу) и выбыли из борьбы на турнире.

Ну а потом наступило время добрых слов и пожеланий. «Конечно, это был особенный день,— сказал Надаль.— Все эти эмоции, своя публика, национальный гимн. Это нечто особенное. Но чувства все же смешанные. Мне немного грустно».

«Но мне все же очень повезло в жизни,— продолжил спортсмен.— Я провел незабываемые годы благодаря теннису, мое хобби стало моей профессией. Я просто шел за мечтой и усердно работал. Но я хочу, чтобы запомнили меня как просто хорошего человека из маленькой деревни на Мальорке».

Следом Надаль пролил немного слез, когда смотрел специально подготовленную нарезку обращений как его соперников в теннисе, так и просто выдающихся спортсменов. Среди них были теннисисты Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей, Мария Шарапова, а еще футболисты Дэвид Бекхем, Рауль, Андрес Иньеста. «Твое упорство, дух, энергия и сила — это то, что будут изучать и передавать друг другу многие поколения»,— заметил Джокович. А чуть раньше Федерер в соцсетях опубликовал прочувствованное обращение к Надалю, в котором заявил: «Начнем с очевидного — ты обыгрывал меня гораздо чаще, чем я тебя (счет личных встреч 24:16 в пользу испанца.— “Ъ”). Ты заставлял меня выкладываться, как никто другой. Ты вынудил меня менять свою игру. Я даже дошел до того, что перешел на другой размер ракетки в надежде, что это поможет. Но знаешь, что? Я наслаждался этим противостоянием. Ладно, может, не с самого начала. В 2004 году я стал первой ракеткой мира и думал, что я на вершине, и тут два месяца спустя в Майами появился ты в своей красной безрукавке, потрясая бицепсами, и убедительно меня обыграл. Теперь, двадцать лет спустя, я говорю тебе: какая блистательная карьера, включающая в себя четырнадцать побед на Roland Garros! Ты стал гордостью Испании, весь теннис гордится тобой».

Александр Петров