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Цены на краткосрочную аренду квартир в Сочи выросли на 40%

С началом зимнего сезона цены на краткосрочную аренду квартир в Сочи выросли на 40% по сравнению с 2023 годом. Средняя ставка аренды достигла 60–70 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сочи» в агентстве Tour Delice.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что на рост цен повлияли многие факторы, не только сезонные: повышение кредитных ставок, миграция студентов. Аналитики считают, что ближе к праздникам цены на аренду будут расти еще больше, а предложение сократится.

«Текущий спрос на новогодние праздники высокий, потому что не так много мест, куда можно поехать зарубеж. Хотя и зарубеж пользуется популярностью. Такие курорты, как Тайланд, Эмираты, Бали, а особенно популярны те направления, где летают прямые рейсы. Но Сочи и Красная Поляна — это одни из лучших курортов по структуре, по отельной базе, отчего высокая популярность. Середина и конец декабря, исконно по всему миру, сезон наиболее выгодных предложений, поэтому можно поймать очень интересный тур. Но ближе к новому году тенденция меняется на прямо противоположную — цены очень высокие, наличие мест крайне мало»,— рассказали в агентстве.

Выбор типа объектов у туристов зависит от предпочтений и особенностей отдыха, рассказали эксперты. В частном секторе предложений будет мало, и они будут дорогими. Гостиницы и отели пользуются популярностью, но к праздникам предложений все меньше, а стоимость все выше. Большинство людей останавливаются в квартирах или апартаментах, потому что предложений в этой области больше, а цены на проживание ниже, чем в отеле. Наиболее востребованы однокомнатные квартиры и студии. Аналитики предупреждают, что, если бронировать ближе к дате заезда, можно упустить место или забронировать по более высокой цене.

«В целом все пользуется популярностью. Люди едут отдыхать и не хотят лишний раз напрягаться. Тем, кто приезжает на своем автомобиле, конечно, услуги трансфера не нужны, а вот те, кто прилетают на самолете, активно пользуются трансфером, машинами в аренду и такси. Зимой, когда холодно, пользуется популярностью спа-отдых. Конечно, экскурсии часто берут. На отдыхе актуально узнавать новое и быть в интересных местах, это дает классные эмоции»,— рассказали в агентстве.

Эксперты советуют при выборе жилья исходить, в частности, из активностей на отдыхе. Если туристы катаются на лыжах или сноуборде, им стоит рассмотреть близость нахождения объекта к подъемникам. Тем, кто планирует наслаждаться городом, природой, глинтвейном, следует подумать об объектах вблизи городской инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков, Нурий Бзасежев

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