В Казани задержан мужчина, распространявший террористические материалы в Интернете

В Казани задержан гражданин, подозреваемый в размещении видеороликов с террористическим контентом в запрещенной соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Татарстан.

По данным ведомства, мужчина использовал свою страницу в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) для размещения видеороликов с призывами к террористической деятельности на стороне международной террористической организации.

На основании собранных материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Анар Зейналов