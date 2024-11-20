«На чужбине, как известно, жить непросто»

20 ноября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о так называемых спецсчетах. На них должны поступать все авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности данной категории граждан. Получить эти средства гражданин сможет лишь при лишении указанного статуса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в эффективности этого документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В российском обществе в последнее время активно обсуждается тезис о том, что иностранные агенты слишком вольготно себя чувствуют. А некоторые даже гордятся этим своим статусом. Да, многие, если не все, известные соответствующие представители уехали, но продолжают при этом зарабатывать в России и даже очень неплохо. Получают авторские гонорары и иные формы вознаграждений и при этом не жалеют бранных эпитетов в адрес нынешнего государства, скажем так.

В этой связи Государственная дума готовит новый закон о введении специальных счетов для иностранных агентов. В случае одобрения документа все указанные выше денежные средства будут перечисляться именно туда в обязательном порядке. Получить заработанное иноагент сможет лишь в том случае, если перестанет быть таковым. Иными словами, свои деньги ты можешь вернуть, наверное, в случае раскаяния, которое, видимо, еще придется доказать на деле. Также в законопроекте предусмотрена опция полного изъятия денежных средств того или иного гражданина в пользу бюджета РФ — по решению суда.

То есть, видимо, особо злостных предполагается лишить даже гипотетической возможности вернуть свои кровные. Скорее всего, цель законопроекта все-таки как-то образумить потенциальных иностранных агентов — тех, кто еще не ступил на скользкую дорожку, а только размышляет на сей счет.

Им предлагается подумать еще раз и все хорошенько взвесить. Мол, мало того, что получите поражение в правах, так еще и без денег останетесь.

Что касается закоренелых — тех, кто уехал — на них, скорее всего, уже крест поставлен. Хотя деньги нынче всем нужны. На чужбине, как известно, жить непросто. К тому же не все российские интеллектуальные продукты понятны западной аудитории. А иммигрантов и релокантов не так уж и много. Впрочем, этот вопрос спорный.

Можно предположить, что за рубежом уже без пяти минут сформировалась альтернативная российская культура и искусство. Соответственно, и возможность зарабатывать имеется. Иные агенты так вообще полные залы собирают и гастролируют даже. Но кто-то, может быть, и раскается — и это тоже будет вполне положительный результат с точки зрения борьбы за умы. И, соответственно, другим наука. Но тем не менее на счет эффективности все-таки не все однозначно.

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