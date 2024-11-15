Иноагенты окажутся на особом счету

Иноагенты не смогут распоряжаться деньгами в России, пока не выйдут из списка Минюста. В случае принятия соответствующего законопроекта заработанные в стране средства нужно будет переводить на специальный рублевый счет. Это касается доходов от проданных книг, музыкальных произведений и даже прямых теле- и радиоэфиров, следует из текста документа, с которым ознакомился “Ъ FM”. Депутаты намерены рассмотреть его в первом чтении на следующей неделе. В перспективе в нем появятся дополнительные ужесточения. Что из себя представляет текущая версия законопроекта? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из 127 страниц документа только восемь занимает текст законопроекта вместе с пояснительной запиской. Все остальное — подписи депутатов, которые участвовали в разработке инициативы. Всего их 429. А иноагентами в России считают почти 500 граждан. Предполагается, что те из них, кому причитаются авторские отчисления за творческую деятельность, станут получать их на специальные рублевые счета в уполномоченном банке. Открыть его нужно самостоятельно в течение 15 дней после попадания в реестр Минюста. В противном случае это сделает, например, компания, которая выплачивает гонорары. Банк, в свою очередь, должен будет по открытым источникам определять, кому именно причитаются деньги. Их, к слову, забрать практически невозможно.

То есть смысла зарабатывать в России у иноагентов теперь не будет, заметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров: «По сути, они либо прекратят свою непосредственную деятельность, либо все денежные средства, которые им причитаются, фактически станут зачисляться на спецсчет, которым распоряжаться иноагенты не смогут, пока не снимут с себя этот статус, что не всегда можно сделать.

Таким образом эта инициатива фактически делает невозможной какую-либо дальнейшую коммерческую деятельность деятелей культуры, которые признаны иноагентами».

С точки зрения компаний, которые сотрудничают с иноагентами, ничего не меняется, разве что им нужно будет указать новые реквизиты спецсчета. Они также будут храниться еще и у уполномоченного органа, вероятно, Минюста. При этом в нынешнем виде законопроект не исключает возможность передачи прав на интеллектуальную собственность другому доверенному лицу. Хотя ко второму чтению ситуация может поменяться, предупредил управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко:

«Если бы в документе было написано, что такая мера действует в отношении любых выплат за использование произведений, созданных иноагентами, то он создал бы огромную проблему и для этих граждан, и для индустрии. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал дополнить этот законопроект ко второму чтению. Если в него будут внесены нормы, касающиеся продажи и использования недвижимого имущества, которое нельзя просто отчуждать, как произведение в простой письменной форме, то преодолевать заслон этого законопроекта будет очень сложно».

При этом деньги, которые будут храниться на спецсчетах, могут в итоге и не дождаться своего получателя. Инициатива предполагает, что они могут быть переданы в бюджет, правда, только по решению суда. И юрист Михаил Салкин назвал несколько оснований для изъятия: «Таким примером может быть штраф по административному или уголовному делу, какие-либо налоговые обязательства. Либо если, например, вы какой-то митинг проводили и с вас потом взыскали эти расходы на дополнительные премии полиции, то эти деньги тоже в бюджет пойдут и их с этого счета можно будет забрать».

В целом, как считают опрошенные “Ъ FM” юристы, опубликованный документ оказался менее жестким, чем его изначально описывали депутаты. Впрочем, с задачей еще больше осложнить жизнь некоторой категории российских граждан он вполне справится.

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