В Казани стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичкой

В Казани стоимость квадратного метра в новостройках на 31% выше, чем на вторичном рынке. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в октябре ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем остался на уровне сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Медианная цена «квадрата» в новостройках Казани составила 222 000 рублей, а на вторичном рынке — значительно ниже. Эксперты отмечают, что стагнация связана с замедлением динамики цен в обоих сегментах. Аналогичная тенденция наблюдается в 12 из 16 крупнейших городов России, включая Москву и Санкт-Петербург, где ценовой разрыв также немного сокращается.

В Москве новостройки всего на 8% дороже вторичного жилья, в Петербурге — на 18%. Наибольшая разница зафиксирована в Нижнем Новгороде (42%), Омске и Волгограде (39%). Единственным городом-миллионником, где вторичное жилье дороже новостроек, остается Самара — там «вторичка» обходится покупателям на 2% дороже.

«В последние месяцы рынок недвижимости находится в состоянии адаптации к новым рыночным условиям. В начале осени мы наблюдали сокращение стоимости первичного жилья, однако цены на готовое жилье даже немного подросли»,— отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». По его словам, покупатели все чаще предпочитают сделки с минимальной ипотекой или полностью за наличные.

Ранее отмечалось, что Казань расположилась на втором месте в рейтинге городов-миллионников России по длительности ипотеки. Средний срок длительности в столице Татарстана составляет 27 лет и 8 месяцев.

Анар Зейналов