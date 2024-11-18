Казань расположилась на втором месте в рейтинге городов-миллионников России по длительности ипотеки. Об этом сообщили «РИА Новости. Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань заняла 2-е место среди крупных городов России с самой длинной ипотекой

Фото: Журнал NONO-ODLES Казань заняла 2-е место среди крупных городов России с самой длинной ипотекой

Фото: Журнал NONO-ODLES

Средний срок длительности ипотеки в Казани составляет 27 лет и 8 месяцев. На первом месте в рейтинге городов-миллионников расположился Краснодар, где ипотечный кредит в среднем выплачивают 28 лет и 4 месяца.

Третье место заняла Уфа, где средний срок погашения ипотеки составил 27 лет.

Меньше всего среди городов-миллионников ипотечный кредит выплачивают в Перми (21 год и 10 месяцев), Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев).

По данным издания, с 2022 года средний срок ипотеки увеличился во всех крупных городах, кроме Перми.

Диана Соловьёва