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Казань заняла 2-е место среди крупных городов России с самой длинной ипотекой

Казань расположилась на втором месте в рейтинге городов-миллионников России по длительности ипотеки. Об этом сообщили «РИА Новости. Недвижимость».

Казань заняла 2-е место среди крупных городов России с самой длинной ипотекой

Казань заняла 2-е место среди крупных городов России с самой длинной ипотекой

Фото: Журнал NONO-ODLES

Казань заняла 2-е место среди крупных городов России с самой длинной ипотекой

Фото: Журнал NONO-ODLES

Средний срок длительности ипотеки в Казани составляет 27 лет и 8 месяцев. На первом месте в рейтинге городов-миллионников расположился Краснодар, где ипотечный кредит в среднем выплачивают 28 лет и 4 месяца.

Третье место заняла Уфа, где средний срок погашения ипотеки составил 27 лет.

Меньше всего среди городов-миллионников ипотечный кредит выплачивают в Перми (21 год и 10 месяцев), Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев).

По данным издания, с 2022 года средний срок ипотеки увеличился во всех крупных городах, кроме Перми.

Диана Соловьёва

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