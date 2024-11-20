Дети спасли от колонии только жену

К семи годам заключения каждого Таганский суд Москвы приговорил адвоката Виктора Раслина и его жену Ольгу. Супругов признали виновными в хищении 62,5 млн руб. из банковской ячейки отбывающего 11-летний срок за взятку бывшего полковника МВД Евгения Кашматова. При этом госпоже Раслиной суд предоставил отсрочку исполнения приговора до 2034 года, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Перед оглашением приговора в Таганском суде Москвы Ольге Раслиной пришлось около полутора часов дожидаться в зале заседаний своего супруга. Сама она, находясь под подпиской о невыезде, приехала к назначенному времени в сопровождении адвоката и родственников, помогавших ей донести сумку с вещами, которые могли понадобиться в заключении. А вот доставка Виктора Раслина из СИЗО затянулась: как обычно, сказались московские пробки.

Накануне в прениях прокурор попросил признать Ольгу и Виктора Раслиных виновными в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорить соответственно к 6,5 и 8 годам колонии общего режима.

Как уже сообщал “Ъ”, в основу расследования, фигурантами которого стали супруги Раслины, легли события, связанные с другим уголовным делом — бывшего сотрудника московской полиции Евгения Кашматова. Офицер вместе с коллегой были обвинены в получении взятки в 20 млн руб. от руководства АО «Компания "ЭМК-Инжиниринг"» за прекращение проверок акционерного общества и получили по 11 лет колонии каждый. В ходе расследования установили, что в банковской ячейке офицер хранил €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб. На эти деньги сначала был наложен арест, а летом 2021 года суд по иску прокуратуры принял решение об их конфискации в пользу государства. Однако о самом уголовном деле и деньгах в банке узнала группа юристов и их знакомых, которые решили еще до взыскания денег их похитить.

Сначала адвокат Маргарита Мартиросян попыталась получить доступ к ячейке по подложным документам, получила от сотрудников банка отказ, а впоследствии была приговорена к полугодичному сроку ограничения свободы. Затем другой адвокат, Юлия Лыга, изготовила подложные договор займа между неким Сергеем Котовым и Евгением Кашматовым и расписку о получении полковником от господина Котова 80 млн руб. с обязательством вернуть их в течение трех лет. Поскольку офицер своих обязательств якобы не выполнил, Сергей Котов обратился с иском в Зюзинский райсуд Москвы, и в мае 2021 года тот вынес решение в пользу заявителя. После чего по исполнительному листу пристав, не осведомленный о намерениях злоумышленников, конвертировал валюту в 62,5 млн руб. и перечислил деньги на различные счета, предоставленные фигурантами. В итоге злоумышленники, посчитало следствие, причинили государству ущерб на всю указанную сумму.

Большинство фигурантов были осуждены ранее. А адвокат Лыга, полностью признав вину, сообщила следствию, что ей в хищении средств, которые, к слову, так и не нашли, помогали супруги Раслины. В особом порядке госпожу Лыгу приговорили к условному наказанию.

В суде адвокат Виктора Раслина Иван Гаршин из МКА «Юнион» утверждал, что доверять показаниям госпожи Лыги нельзя, поскольку она «была готова оговорить кого угодно, лишь бы добиться снижения наказания». Адвокат настаивал, что невиновность фигурантов подтверждается результатами обысков по месту жительства Раслиных, в ходе которых никакого компромата не нашли, а также данными о телефонных соединениях супругов, которые версию следствия не подтверждают. Защита просила об оправдании Ольги и Виктора Раслиных.

В итоге председательствовавшая судья Марина Орлова признала вину Ольги и Виктора Раслиных доказанной и назначила каждому семь лет колонии общего режима.

При этом женщине суд дал отсрочку исполнения приговора до 2034 года, когда ее младшей дочери (у супругов четверо детей) исполнится 14 лет. Одновременно обоим придется выплатить штрафы по 1 млн руб. и возместить солидарно потерпевшей стороне 62 млн руб.

После заседания адвокат Гаршин отметил, что с учетом отбытого в СИЗО времени его подзащитный может через полгода ходатайствовать об УДО, тем не менее защита супругов намерена обжаловать приговор.

Алексей Соковнин