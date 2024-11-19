Представители основных христианских конфессий собрались в Москве за трапезой

В отеле «Хаятт Ридженси» при поддержке основных христианских конфессий и администрации президента РФ сегодня, 19 ноября, прошла Национальная духовная трапеза, участники которой обсудили в том числе важность семейных ценностей. Организатором трапезы является фонд «Национальная духовная трапеза», среди учредителей которого — российские протестанты: лютеране, баптисты, пятидесятники, адвентисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Злыдарева Фото: Екатерина Злыдарева

По словам начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского, Национальная духовная трапеза — аналог «молитвенного завтрака», который регулярно проходит в США. К трапезе собралось более 300 человек; она началась с государственного гимна России и молитвы «Отче наш». После этого президент фонда Андрей Гайдамака рассказал собравшимся, как «важно для нашей страны и для каждого человека прославление Бога»: «Мы верим, что через духовное преображение каждого человека возможно изменение и преображение нашего общества в целом. Давайте верой и делом созидать Россию — это наш долг, который нам доверил Господь».

Начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин подчеркнул, что сейчас Россия и российский народ защищают общечеловеческие ценности. «Владимир Путин, утверждая основы государственной политики по защите и сохранению традиционных религиозных ценностей, подтвердил, что сохранение наших духовных традиций, духовных ценностей — общее дело государства и гражданского общества,— сказал господин Еремин.— Мы уважаем духовный суверенитет каждой страны и каждого народа, но против того, чтобы религиозная свобода превратилась в анархию, чтобы религия использовалась в политических целях, мы против того, чтобы отсутствие духовных ценностей стало самостоятельной ценностью».

Русскую православную церковь на мероприятии представлял сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Марк (Ахматханов), который передал собравшимся приветствие от председателя отдела внешних церковных связей (Московского патриархата) митрополита Волоколамского Антония.

Павел Коробов