Министр просвещения Сергей Кравцов обозначил цели новой стратегии образования

Сегодня, 19 ноября, председатель правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную разработке новой стратегии развития системы образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. В стратегической сессии приняли участие представители Министерства просвещения, Министерства образования и науки, Рособрнадзора, а также РАН и Российской академии образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Необходимо создавать с самого раннего возраста условия для развития индивидуальных способностей, талантов каждого ребенка, возможности приобретения знаний, умений, навыков и компетенции для осознанного выбора будущей профессии,— сказал по окончании сессии министр просвещения Сергей Кравцов, поясняя цели разработки стратегии.— Воспитание всесторонне развитых личностей позволит нам обеспечить процветание нашей страны, а также технологическое и культурное лидерство России».

Стратегия разрабатывается по поручению президента Владимира Путина. Разработчики рассчитывают включить в документ инновационные подходы и стандарты, обеспечивающие всестороннюю подготовку молодых поколений к вызовам будущего. В процесс подготовки документа вовлечены помимо профильных ведомств также эксперты в области образования, руководители учебных заведений, ректоры ведущих университетов, представители академического сообщества, педагоги, исследователи, профильные некоммерческие организации, представители бизнеса и госкорпораций.

Курирующий разработку стратегии вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что при разработке стратегии учитываются в том числе потребности и запросы самих учащихся и их родителей. Для сбора данных об их ожиданиях заказываются социологические исследования на платформе ВЦИОМ и на базе портала госуслуг. На сессии образованы 14 рабочих групп, в состав которых вошли не только эксперты и представители образовательных учреждений, но и работодатели. Одна из рабочих групп впервые сформирована из студентов колледжей и вузов, а также из школьников среднего и старшего возраста.

Иван Тяжлов