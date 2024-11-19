Чистая прибыль МТС в третьем квартале снизилась почти на 89%

По итогам третьего квартала 2024 года чистая прибыль группы МТС (MOEX: MTSS) по МСФО сократилась на 88,8% относительно того же периода прошлого года, составив 1 млрд руб. на фоне увеличения процентных расходов, следует из сообщения на сайте компании.

Выручка компании за этот период выросла на 15,3% и составила 180,4 млрд руб. Показатель OIBDA, в свою очередь, вырос на 4,5% год к году и достиг 61,5 млрд руб. В сообщении компании отмечается, что устойчивая динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи и финтеха. При этом сдерживающее влияние на рост оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал, а также единовременные расходы.

Количество экосистемных клиентов увеличилось до 16,8 млн. Экосистемная выручка в третьем квартале приросла на 16,1% год к году. Количество клиентов, которые используют четыре или более продуктов экосистемы, возросло на 30%.