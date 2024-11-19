На СВО готов

Как стало известно «Ъ-Юг», бывший глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов, осужденный за превышение полномочий и хищение имущества, отправится в зону боевых действий. Соответствующее ходатайство удовлетворил Ростовский областной суд. Ранее Тихонов был приговорен к пяти годам колонии общего режима.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Тихонов

Фото: rostov-gorod.ru Константин Тихонов

Фото: rostov-gorod.ru

Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство об условном освобождении от отбытия наказания экс-главы Ленинского района Ростова Константина Тихонова. Как сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда, ходатайство направил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в связи с тем, что Тихонов заключил контракт и намерен отправиться в зону СВО.

Кроме того, облсуд незначительно изменил приговор бывшему чиновнику. «Судом апелляционной инстанции признано в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, частичное возмещение причиненного ущерба. Это повлекло смягчение наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по совокупности преступлений на четыре месяца», — отметили в суде.

В сентябре Ленинский районный суд Ростова признал Константина Тихонова виновным в превышении полномочий и мошенничестве (ч.1 ст.286; ч.4 ст.159 УК РФ).

Оба преступления были совершены, когда Тихонов занимал пост начальника отдела развития нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону.

По версии следствия, чиновник похитил имущество на 2,1 млн руб., а также превысил свои должностные полномочия при заключении дополнительного соглашения, к договору от 30 октября 2019 года о размещении нестационарного торгового объекта.

Константину Тихонову было назначено пять лет четыре месяца колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. Кроме того, суд запретил осужденному в течение двух с половиной лет после освобождения занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Константин Тихонов управление торговли Ростова с 2017 года. В 2022 он стал главой Ленинского района города, но в июле 2023 года покинул пост. Через несколько месяцев стало известно о его задержании и аресте.

Кристина Федичкина