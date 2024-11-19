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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин ожидает небольшой дефицит бюджета в следующую трехлетку

Президент Владимир Путин считает, что в 2025–2027 годах доходы федерального бюджета будет выше планирующихся, а дефицит меньше. Он заявил об этом на встрече с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Владимир Путин (слева) и Алексей Нечаев

Владимир Путин (слева) и Алексей Нечаев

Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин (слева) и Алексей Нечаев

Фото: Пресс-служба президента РФ

Господин Нечаев поднял тему проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку и представил предложения партии об увеличении его доходности. Он сказал, что его беспокоит то, что бюджет ожидается с дефицитом. В ответ на это господин Путин заявил, что это «небольшой дефицит».

«Думаю на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше»,— добавил президент (цитата по сайту Кремля).

Госдума 14 ноября приняла проект бюджета во втором чтении. Третье чтение запланировано на четверг, 21 ноября.

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В бюджете на 2025 год заложены доходы в объеме 40,296 трлн руб., расходы — 41,469 трлн руб. В 2026-м ожидается рост доходов бюджета до 41,841 трлн руб., расходов — до 44,022 трлн руб., в 2027 году — рост доходов до 43,154 трлн руб., расходов — до 45,915 трлн руб. В результате дефицит бюджета с 0,5% ВВП в 2025 году вырастет до 1,1% ВВП в 2027-м.

Подробности — в публикации «Ъ» «Восемь триллионов попали под раздачу».

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