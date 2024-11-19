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обновлено 12:23

На пост главы Верещагинского округа претендуют два кандидата

По итогам заседания конкурсной комиссии к конкурсу на должность главы Верещагинского округа допущены действующий глава округа Сергей Кондратьев и начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.

Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава муниципалитета будет избран на заседании местной думы Думы 28 ноября.

Сергей Кондратьев руководит Верещагинским округом с 2011 года. До этого он возглавлял Верещагинское городское поселение.

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