обновлено 12:23
На пост главы Верещагинского округа претендуют два кандидата
По итогам заседания конкурсной комиссии к конкурсу на должность главы Верещагинского округа допущены действующий глава округа Сергей Кондратьев и начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Глава муниципалитета будет избран на заседании местной думы Думы 28 ноября.
Сергей Кондратьев руководит Верещагинским округом с 2011 года. До этого он возглавлял Верещагинское городское поселение.