На пост главы Верещагинского округа претендуют два кандидата

По итогам заседания конкурсной комиссии к конкурсу на должность главы Верещагинского округа допущены действующий глава округа Сергей Кондратьев и начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава муниципалитета будет избран на заседании местной думы Думы 28 ноября.

Сергей Кондратьев руководит Верещагинским округом с 2011 года. До этого он возглавлял Верещагинское городское поселение.