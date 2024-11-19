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В Челябинске 5 декабря пройдут публичные слушания по бюджету на 2025 год

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов пройдут 5 декабря. Депутаты городской думы утвердили дату на четвертом заседании 19 ноября.

Публичные слушания пройдут в формате очного открытого собрания. Предложения по корректировке бюджета принимаются с 20 по 27 ноября. Проект 15 ноября в гордуму внес на тот момент временно исполняющий обязанности главы Челябинска, а ныне мэр Алексей Лошкин.

Виталина Ярховска

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