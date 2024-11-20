Под прицелом инвесторов

В условиях высокой волатильности и неопределенности на финансовом рынке интерес к бумагам лизинговых компаний сохраняется, но инвесторы проявляют бОльшую осторожность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В условиях высокой волатильности и неопределенности на финансовом рынке интерес к бумагам лизинговых компаний растет. Инвесторы видят в них относительно стабильный и привлекательный инструмент для диверсификации портфеля и получения доходности. Основные инвесторы — институциональные инвесторы и специализированные фонды. По мнению экспертов, лизинговые бизнес-модели подвержены более высоким рискам, однако этот бизнес имеет ряд преимуществ перед классическим корпоративным кредитованием. Доля лизинговых компаний, акции которых обращаются на бирже, невысока. Рынок лизинговых облигаций падает, и, по мнению аналитиков, сейчас удачный момент для вложений в них. Они ожидают, что в дальнейшем спрос на бумаги лизинговых компаний будет поддерживаться ростом аренды промышленных и транспортных активов. При этом жесткая ДКП вполне может стать причиной роста неплатежей, а этот фактор может развернуть спрос.

Однако акции находятся под давлением из-за замедления темпов роста бизнеса и показывают динамику хуже индекса Мосбиржи: с момента IPO акции потеряли около 30%, за этот же период индекс Мосбиржи упал на 17% (облигации лизинговых компаний — ГТЛК, «Интерлизинга» и других — предлагают доходность на уровне своего кредитного рейтинга). Лизинг — растущая отрасль: темп роста с 2019 по 2023 год составил 33%, прогнозируемые темпы роста до 2027 года — 15%. «Европлан» — лидер, растущий быстрее рынка.

Традиционно доля долгового финансирования в структуре пассивов лизингодателей значительно превалирует над долевым. Это связано с необходимостью иметь долгосрочные и устойчивые пассивы для финансирования лизинговых договоров, пояснил независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Так, по данным на середину 2024 года, количество облигационных выпусков лизингодателей в обращении составляло порядка 100 единиц на общую сумму более 60 млрд руб. Больше половины из них приходится на лизинговые компании второго эшелона. При этом институциональные инвесторы предпочитают длинные выпуски бондов лизингодателей с высоким кредитным рейтингом и значительным спредом к ОФЗ с релевантным сроком погашения: не менее 0,5 п. п. Таким критериям соответствует ряд выпусков облигаций ГТЛК, «Балтийского лизинга» и «Интерлизинга». В сегменте высокодоходных облигаций выделяются бумаги «Лизинг-трейда» и «Технолизинга».

В сегменте акций единственный публичный лизингодатель — «Европлан». Объем акций в обращении — менее 15 млрд руб. Из-за негативной операционной среды бумаги компании испытывали несколько волн коррекции. В следующем году на IPO собирался «Интерлизинг» с размещением 25 млрд руб., но вероятность этого события все ниже. На фоне сохранения санкционного давления и рекордно высоких процентных ставок в рублях лизинговые бизнес-модели подвержены более высоким рискам. В первую очередь речь идет о процентных и рыночных рисках, которые могут проявляться в сужении чистой процентной маржи, а также в замедлении роста чистых вложений в лизинг, пояснил господин Бархота.

Тем не менее лизинговый бизнес имеет ряд преимуществ перед классическим корпоративным кредитованием. В первую очередь это касается большей диверсификации лизингового портфеля, а также определенной инерции в поведении процентного спреда из-за более высокой дюрации пассивов и лизинговых договоров, отметил господин Бархота. Привлекательность лизинговых компаний для инвесторов объясняется их стабильной доходностью и дивидендной политикой, уточнил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Долгосрочная аренда активов снижает риски, делая их более привлекательными в условиях высоких ставок. «Например, авиализинговые компании получают поддержку из-за высокой потребности в авиапарках на развивающихся рынках, таких как Азия и Латинская Америка. Также растущий спрос на оборудование способствует поддержке этого сектора»,— пояснил господин Кабаков.

Основной угрозой для финансового состояния любой лизинговой компании являются неплатежи клиентов. Рост ставок, очевидно, ухудшил платежеспособность клиентов, а в некоторых случаях затруднил рефинансирование долга, считает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. Это увеличивает вероятность неплатежей лизингополучателей и, соответственно, подрывает финансовое состояние самих лизинговых компаний. «Эта угроза наиболее актуальна для небольших лизинговых компаний, работающих преимущественно с МСБ. Крупные лизинговые компании, работающие с более крупными клиентами, эта проблема затрагивает в меньшей степени, хотя рост ставок является негативом и для них»,— добавил господин Корнев.

Если говорить об облигациях, на данный момент рынок корпоративных облигаций падает, и облигации лизинговых компаний не исключение. Сколь-либо заметных покупок нет, особенно это касается сегмента ВДО. Если год назад бумаги лизинговых компаний сегмента ВДО еще как-то пользовались спросом для высокорисковых составляющих портфелей, то сейчас спрос заметно упал. Бумаги компаний с относительно высоким рейтингом, например ГТЛК, «Европлана», периодически бывают востребованы.

Ряд коротких выпусков лизинговых компаний с высоким рейтингом от АА– уже предлагает доходности около 28%. Относительно высокая их надежность позволяет держать эти бумаги до погашения или оферты, что страхует инвестора от рыночных колебаний, считает господин Корнев. Такие бумаги, с его слов, являются хорошей альтернативой банковским вкладам.

Высокие ставки являются основной причиной падения рынка корпоративных облигаций, и облигаций лизинговых компаний в частности, указывает господин Корнев. При этом в течение года доходности на рынке облигаций стабильно росли. На данный момент выпуски компаний с относительно высоким рейтингом, например ГТЛК, «Европлана», торгуются с доходностями 25–30% в зависимости от срока. Доходности выпусков небольших лизинговых компаний в сегменте ВДО — 34% и выше.

С позиции интересов инвесторов сейчас более удачное время для увеличения экспозиции по вложениям в долговые бумаги лизинговых компаний, считает господин Бархота. «Во-первых, это фиксация долгосрочной высокой процентной доходности. Во-вторых, инвестор может ориентироваться на кредитный рейтинг лизингодателя и характеристики лизингового портфеля: темпы роста, диверсификация, доля просроченных платежей»,— пояснил он.

На фоне идеального шторма, связанного с экстремальными рублевыми ставками и снижением платежеспособности реального сектора экономики, в более приличном состоянии будут крупнейшие лизинговые компании, связанные с государством, поскольку они смогут дольше протянуть период монетарных рестрикций, считает госпожа Авакимян. В этой связи фондирование лизинговых компаний будет в большей степени зависеть от кредитов и собственных бондов, считает эксперт. «На сжимающемся рынке инвесторам будут интересны инструменты с фиксированной доходностью, тогда как акции будут все чаще использоваться в качестве краткосрочного спекулятивного актива. Не исключена ситуация, когда облигации ГТЛК будут выглядеть предпочтительнее, чем акции компании "Европлан" именно по причине реализации кризисных триггеров»,— добавила она.

Компании, ориентированные на внутренний рынок, менее подвержены колебаниям, считает господин Кабаков. Инвесторы в таких условиях стремятся к более консервативным стратегиям, выбирая бумаги с фиксированным доходом и низкой зависимостью от международной конъюнктуры, добавил он.

В перспективе спрос на бумаги лизинговых компаний будет поддерживаться ростом аренды промышленных и транспортных активов, чему способствуют экономическая устойчивость и увеличение капитальных вложений, прогнозирует господин Кабаков. Одним из перспективных трендов, по его словам, является консолидация рынка лизинга в Азии, где ужесточение регулирования способствует укрупнению компаний и повышению их устойчивости. Впрочем, жесткая ДКП вполне может стать причиной роста неплатежей в экономике уже в следующем году, считает Владимир Корнев. Наблюдаться это будет прежде всего в сегменте МСБ, представители которого и являются чаще всего клиентами небольших лизинговых компаний, считает он. «В случае реализации этого сценария спрос на бумаги лизинговых компаний снизится»,— резюмировал он.

Ксения Куликова