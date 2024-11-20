«Высокая маржинальность способна компенсировать кредитные риски»

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров — о том, что сегодня определяет внешнюю операционную среду лизингового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров

Фото: Предоставлено пресс-службой «АКРА» Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров

Фото: Предоставлено пресс-службой «АКРА»

Сдерживающее влияние денежной политики Банка России является одной из ключевых вводных, формирующих внешнюю операционную среду для участников лизингового рынка. Об этом, к примеру, свидетельствовали результаты майского опроса рейтингуемых АКРА лизинговых компаний, которые единогласно отмечали высокий уровень ставок в экономике в качестве главного препятствия для бизнеса. Помимо уровня ключевой ставки, не менее важны и продолжительность жесткой фазы монетарной политики, сигналы, поступающие от регулятора относительно дальнейших действий, а также история изменения фактического уровня инфляции с середины прошлого года на фоне неоднократных переносов предполагаемого срока разворота денежно-кредитных условий. Все это добавляет неопределенности, находя отражение в предложении финансовых ресурсов экономике, и лизинговым компаниям в частности.

Воздействие денежно-кредитной политики становится все ощутимее: банки, будучи основными кредиторами лизинговых компаний, сокращают аппетиты, да и лизингодатели менее охотно пользуются дорогими займами. Ведь вопрос не только в их стоимости, но и в том, чтобы использовать заемные средства для здорового роста бизнеса — в условиях растущей долговой нагрузки лизингополучателей возможности для обеспечения качественного масштабирования деятельности сокращаются. Одновременно снижается и желание самих конечных получателей лизинговых услуг обновлять основные средства, поскольку рост стоимости заемных средств влияет и на этот фактор.

Определенное сжатие в финансировании нового бизнеса в автолизинге — наиболее быстрорастущем до сегодняшнего дня сегменте — после недавнего повышения утилизационного сбора, стимулирующего очередной рост цен на технику, вполне ожидаемо. Одновременно сворачивание ряда программ государственного стимулирования ипотеки затронет многие связанные с жилищным строительством направления, включая лизинг строительной и грузовой техники.

Несмотря на вероятное продолжение наметившейся тенденции сокращения объемов новых выдач, надо понимать, что лизинговые активы продолжат расти — просто темпы будут умереннее, чем раньше. Лизинговый бизнес не раз демонстрировал устойчивость как динамики портфелей, так и рентабельности деятельности, что во многом обуславливается, как было отмечено ранее, приспосабливаемостью автолизинга и прочей розницы. Именно хорошая прибыльность стимулирует компании не стоять на месте и стараться поддерживать выдачи. Можно ожидать, что по мере возможного дальнейшего затягивания жесткой денежно-кредитной политики сложившаяся высокая маржинальность станет главным буфером, добавляющим отрасли гибкости для преодоления негативного воздействия высоких ставок как в части стоимости фондирования, так и в реализации возможных кредитных рисков. Высокая маржинальность способна компенсировать кредитные риски и сдерживать рост стоимости услуг для лизингополучателей, одновременно поддерживая все еще относительно комфортную прибыльность. Еще одним способом сохранить рост бизнеса может послужить снижение авансов, что не раз наблюдалось в прошлые периоды ухудшения внешних условий развития.

Можно также отметить, что инфляционная составляющая ведет к росту чеков по новым сделкам, что также будет способствовать умеренно растущей потребности в фондировании. Одновременно аффилированность многих крупнейших лизинговых компаний с лояльными кредиторами в лице банковских групп и/или государства позволит увереннее адаптироваться к возможным проблемам и не отказываться от привлечения финансирования. Заинтересованность банковских групп в сохранении кредитной активности через лизинговые продукты есть, что связано в том числе с юридически более простыми процедурами изъятия предметов лизинга в сравнении с залогами по банковским ссудам. Это может быть важно в условиях динамично меняющейся внешней среды.