Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Высокая маржинальность способна компенсировать кредитные риски»

Банки сокращают аппетиты к риску, а лизингодатели менее охотно пользуются дорогими займами

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров — о том, что сегодня определяет внешнюю операционную среду лизингового рынка.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров

Фото: Предоставлено пресс-службой «АКРА»

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров

Фото: Предоставлено пресс-службой «АКРА»

Сдерживающее влияние денежной политики Банка России является одной из ключевых вводных, формирующих внешнюю операционную среду для участников лизингового рынка. Об этом, к примеру, свидетельствовали результаты майского опроса рейтингуемых АКРА лизинговых компаний, которые единогласно отмечали высокий уровень ставок в экономике в качестве главного препятствия для бизнеса. Помимо уровня ключевой ставки, не менее важны и продолжительность жесткой фазы монетарной политики, сигналы, поступающие от регулятора относительно дальнейших действий, а также история изменения фактического уровня инфляции с середины прошлого года на фоне неоднократных переносов предполагаемого срока разворота денежно-кредитных условий. Все это добавляет неопределенности, находя отражение в предложении финансовых ресурсов экономике, и лизинговым компаниям в частности.

Воздействие денежно-кредитной политики становится все ощутимее: банки, будучи основными кредиторами лизинговых компаний, сокращают аппетиты, да и лизингодатели менее охотно пользуются дорогими займами. Ведь вопрос не только в их стоимости, но и в том, чтобы использовать заемные средства для здорового роста бизнеса — в условиях растущей долговой нагрузки лизингополучателей возможности для обеспечения качественного масштабирования деятельности сокращаются. Одновременно снижается и желание самих конечных получателей лизинговых услуг обновлять основные средства, поскольку рост стоимости заемных средств влияет и на этот фактор.

Определенное сжатие в финансировании нового бизнеса в автолизинге — наиболее быстрорастущем до сегодняшнего дня сегменте — после недавнего повышения утилизационного сбора, стимулирующего очередной рост цен на технику, вполне ожидаемо. Одновременно сворачивание ряда программ государственного стимулирования ипотеки затронет многие связанные с жилищным строительством направления, включая лизинг строительной и грузовой техники.

Несмотря на вероятное продолжение наметившейся тенденции сокращения объемов новых выдач, надо понимать, что лизинговые активы продолжат расти — просто темпы будут умереннее, чем раньше. Лизинговый бизнес не раз демонстрировал устойчивость как динамики портфелей, так и рентабельности деятельности, что во многом обуславливается, как было отмечено ранее, приспосабливаемостью автолизинга и прочей розницы. Именно хорошая прибыльность стимулирует компании не стоять на месте и стараться поддерживать выдачи. Можно ожидать, что по мере возможного дальнейшего затягивания жесткой денежно-кредитной политики сложившаяся высокая маржинальность станет главным буфером, добавляющим отрасли гибкости для преодоления негативного воздействия высоких ставок как в части стоимости фондирования, так и в реализации возможных кредитных рисков. Высокая маржинальность способна компенсировать кредитные риски и сдерживать рост стоимости услуг для лизингополучателей, одновременно поддерживая все еще относительно комфортную прибыльность. Еще одним способом сохранить рост бизнеса может послужить снижение авансов, что не раз наблюдалось в прошлые периоды ухудшения внешних условий развития.

Можно также отметить, что инфляционная составляющая ведет к росту чеков по новым сделкам, что также будет способствовать умеренно растущей потребности в фондировании. Одновременно аффилированность многих крупнейших лизинговых компаний с лояльными кредиторами в лице банковских групп и/или государства позволит увереннее адаптироваться к возможным проблемам и не отказываться от привлечения финансирования. Заинтересованность банковских групп в сохранении кредитной активности через лизинговые продукты есть, что связано в том числе с юридически более простыми процедурами изъятия предметов лизинга в сравнении с залогами по банковским ссудам. Это может быть важно в условиях динамично меняющейся внешней среды.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...