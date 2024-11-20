«Бизнес привыкает к быстрым деньгам и не откажется от них»

Гендиректор «Абсолют Факторинга» Елена Молоканова рассказывает, как не увеличить риски, кого выбирают компании и есть ли отраслевые ограничения по факторингу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Абсолют Факторинга» Елена Молоканова

Фото: Предоставлено «Абсолют Факторинг» Генеральный директор «Абсолют Факторинга» Елена Молоканова

Фото: Предоставлено «Абсолют Факторинг»

— Сейчас для многих компаний факторинг едва ли не единственный доступный инструмент финансирования текущей деятельности. Но как отмечают многие эксперты, риски и тут возрастают. Высока вероятность, что и доступность факторинга в таких условиях снизится, как это уже произошло с кредитами?

— Конечно, факторинг, так же, как и любой другой бизнес, реагирует на происходящие изменения. Будут пересматриваться процессы и подходы. Но факторинг — более гибкий инструмент, который дает больше возможностей как факторам, так и бизнесу для маневров, поэтому для компаний, ведущих свою деятельность, он будет оставаться приоритетным продуктом. За девять месяцев 2024 года объем выплаченного финансирования по факторингу вырос на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уже пересмотрен прогноз на четвертый квартал по росту факторинга. И это не 20–30%, как ожидали несколько месяцев назад, а больше 40%. Мы видим, что факторинг будет расти, и даже быстрее, чем рос до этого. Потому что факторинг не увеличивает долговую нагрузку на бизнес. И, что важно, это продукт на один-три месяца, поэтому высокие ставки не оказывают значительного давления на бизнес, как при кредитовании. Главное — иметь ликвидную дебиторскую задолженность.

— В каких отраслях факторинг сейчас наиболее востребован?

— Отраслевой специфики нет: все отрасли между собой взаимосвязаны. Например, услугами перевозки пользуются и металлургические компании, и пищевая промышленность, и производственный сектор. Все компании независимо от их сферы деятельности столкнулись с одними и теми же сложностями и инструменты для поддержания бизнеса используют схожие. Возможно, в более сложной ситуации оказались компании, работающие по 223-ФЗ, в которых фиксированная стоимость контракта прописана в договорах. Но даже в таких случаях мы обсуждаем с клиентами возможные варианты минимизации нагрузки. Подбираем условия: плавающую ставку или возможность сокращения срока финансирования.

— Как факторы будут контролировать риски при быстро растущем рынке в условиях турбулентности?

— Подходы к оценке рисков модифицируются в условиях новых экономических реалий. Раньше мы оценивали прежде всего кредитоспособность и финансовые показатели компании. И сейчас эти данные важны, но не меньшую роль играет аналитика транзакционных данных. Поскольку финансовые показатели показывают ретроспективу, а ситуация сейчас меняется слишком быстро. Поэтому вместе с финпоказателями ориентируемся и на транзакционные данные: как выстраивается платежная дисциплина, кто контрагент, как происходят расчеты, какие условия по закупке, пересматриваются ли у контрагентов отсрочки. Эти сведения оперативные и отражают реальную картину. Также смотрим, сможет ли клиент при своей бизнес-модели работать с текущими ставками, проводим стресс-тестирование. С учетом того что мы анализируем конкретную сделку, а горизонт планирования всего один-три месяца, требования в некоторых аспектах мягче, чем при кредитовании. Мы постоянно мониторим ситуацию у поставщика и покупателя.

Такой подход позволяет предвосхищать некоторые неприятные события. При определенных сценариях включаются риск-сигналы. И здесь важна быстрота реакции на них: переформатировать сделку, усилить позиции или в какой-то момент выйти из нее, совместно с клиентом выработать решения. Важна совместная работа именно на ранних этапах. Как правило, клиенты отзываются на наши предложения и включаются в работу. Они замотивированы для продолжения сотрудничества. Бизнес очень быстро привыкает к быстрым деньгам. И если вдруг банки закрывают лимиты на факторинг, то клиенту становится тяжело работать. Поэтому мы видим вовлеченность наших клиентов и готовность перестраиваться под меняющиеся условия.

— Но ведь факторинг могут потянуть не все, кому отказали в кредите?

— Преимущество факторинга в том, что, помимо фактора, в продукте задействованы еще два участника — поставщик и покупатель. Соответственно, расходы по оплате процентов можно делить между двумя этими игроками. Плюс когда мы говорим о коротких сроках, то высокая ставка по факторингу не так чувствительна для бизнеса, как проценты по длинным кредитам.

— Со старыми проверенными клиентами, наверное, работа строится сегодня быстрее и проще?

— Время турбулентности обычно дает новые возможности и новых клиентов тоже. Некоторые крупные компании ищут сейчас лучшие ценовые предложения, или им требуются более гибкие подходы. Для факторов это возможность собрать новый пул клиентов для выстраивания долгосрочного сотрудничества. Клиент будет знать, что в тяжелые времена его банк не подвел.

— Получаете ли вы преимущество от того, что входите в банковскую группу и, по сути, работаете в структуре банка?

— Да. Но это прежде всего преимущество для клиента. Например, по тем или иным причинам клиент не может получить в банке кредит. Таких случаев достаточно много, и число их растет. Но мы сразу смотрим, а что мы можем в этой ситуации предложить, чтобы клиент остался в банке. Если видим, что есть дебиторка, то предлагаем получить деньги под нее. Так мы решаем задачу клиента, выдавая ему деньги, но при этом не растим ему долговую нагрузку. И поскольку в нашем случае это командная работа сразу со всеми подразделениями банка, клиенту проще получить решение под конкретно его задачу. Главное — понимать эту задачу.

— Рынок нестабилен, запросы клиентов меняются. На что сейчас вы делаете акцент при развитии бизнеса, чтобы сохранить динамику роста?

— Как уже сказала, основной вопрос сейчас — оценка риска. Скорее всего, подходы к нему будут пересмотрены и станут более консервативными. Факторы, скорее всего, будут проводить стресс-тестирование своих портфелей, что приведет к перетоку клиентов. Клиенты не уйдут с рынка, просто обратятся в ту компания, которая сможет предложить им лучшие условия работы, так как требования у факторов отличаются. И вряд ли мы увидим в ближайшее время гонку за ростом объемов бизнеса. В приоритете будет управление портфелем с точки зрения риск-менеджмента и минимизации просрочек.

Беседовала Мария Иванова