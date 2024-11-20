Как факторинг работает с огромными массивами данных и адаптирует инструмент под потребности малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Рынок факторинга стабильно растет уже много лет. По итогам третьего квартала текущего года объем рынка факторинга достиг показателя 2,73 трлн руб. За год рост составил 53%, за квартал — 17%, следует из материалов Ассоциации факторинговых компаний. Факторинг стал единственным сегментом финансового рынка, не показавшим просадку в условиях затяжного периода высокой ключевой ставки. Сейчас инвестиционные кредиты, все продукты, которые касаются длинных денег, становятся менее привлекательными. «Факторинг, являясь инструментом торгового финансирования, становится особенно востребованным в современных условиях у многих компаний как доступное и быстрое решение для поддержания краткосрочной ликвидности. Высокая ставка несильно влияет на короткое и дозированное финансирование»,— считает Евгений Родионов, один из двух сооснователей финтех-платформы ROWI, специализирующейся на факторинговом финансировании малого и среднего бизнеса поставщиков в России.

«Факторинг применяется в широком спектре отраслей бизнесов, каждый год осваивая новые индустрии. Развитие начиналось с ритейла, потом факторинг охватил металлургию, электроэнергетику, подрядные работы для крупных инфраструктурных компаний. Следующим этапом стало проникновение факторинга в те отрасли, которые оставляют большой цифровой след, например тендерные процедуры. Сбор и анализ больших данных позволил предлагать быстрые и эффективные решения для клиентов. В настоящее время наблюдается процесс замещения кредитов факторингом там, где это целесообразно заемщику»,— описывает ситуацию на рынке CEO и второй сооснователь финтех-платформы ROWI Виктор Вернов.

Новый рост

Факторинг и дальше будет пользоваться спросом и осваивать новые рынки, уверены в ROWI. Примером отраслей, определяющих рост этого рынка в ближайшее время, могут стать логистика и e-commerce. «Логистика — интересный сегмент. Россия — страна с огромной территорией, и логистическое плечо есть в каждом товаре. Отрасль требует значительных объемов ликвидности для покрытия расходов на топливо, заработную плату сотрудников, а также лизинговые платежи за транспорт и оборудование. Регулярный доступ к оборотным средствам имеет ключевое значение для отрасли, особенно в период расширения маршрутов и формирования новых товарных коридоров»,— уверен Виктор Вернов.

В настоящее время более половины заказов в логистической отрасли выполняется небольшими индивидуальными предпринимателями, которые нуждаются в финансировании и находятся вне поля зрения классического кредитования. Деньги им платят не сразу, а по факту выполнения рейса. На этом рынке активно присутствуют МФО, к тому же сами логистические площадки могут фондировать логистические процессы, но по достаточно высоким ставкам и в ограниченном объеме. «В следующем году мы будем наблюдать поэтапное внедрение электронно-транспортных накладных (ЭТН) для значимых для страны отраслей, что позволит нам накапливать цифровые данные и видеть, как двигаются товары. Мы как финтех сможем смотреть не на клиента, а на историю выполнения его заказов, чтобы на основе этого определять вероятность и возможность выдачи финансирования небольшой транспортной компании»,— поясняет Евгений Родионов.

«Фундаментальность революции на рынке интернет-торговли обусловлена сменой потребительского поведения: все стали покупать через электронные площадки. Цифровые метрики продаж на e-commerce маркетплейсах кратно выше, чем цифровой след потребления в "магазине у дома", что повышает возможности применения факторинга. Важно, что эти данные открыты: маркетплейсы делятся статистикой витрин, где видно кто, что и в каком количестве покупает. Колоссальные объемы цифровой информации идут через маркетплейсы, что делает их привлекательными для внедрения финансовых инструментов»,— описывает тренд Виктор Вернов.

Революция на основе данных

Специфика работы селлера на маркетплейсах состоит в заключении договора реализации, а не привычного договора купли-продажи. Ранее факторинговые компании принимали риск на покупателя, его баланс. Обслуживание договоров реализации в факторинге привело к значительному изменению риск-модели: теперь риск принимается на статистику продаж. «Происходит выдача средств из расчета на то, что средства от маркетплейса поступят, если товар будет продан. При этом факторинговая компания сама должна учиться считать вероятность продажи, принимать риски, анализировать, будет ли спрос на товар и т. д. Для этого мы учитываем очень большое количество данных с маркетплейсов, парсим эти данные, выгружаем аналитику более чем по 200 параметрам, делаем свой процесс математического моделирования, создаем и обогащаем свою Big Data»,— рассказывает Виктор Вернов.

На этом фоне инвестиции в технологии искусственного интеллекта становятся одной из важнейших статей расходов любой финтех-компании. Данных становится кратно больше, но качество их использования растет куда более медленными темпами. «Количество данных ежегодно может увеличиваться в два раза. Это не означает, что компании начинают зарабатывать в два раза больше или предлагать более эффективные и удобные услуги и сервисы. Задача — научиться проводить идентификацию и анализ тех данных, которые действительно полезны для бизнеса. Можно скачать и хранить пласты данных, но они могут быть бесполезными»,— признает Виктор Вернов.

ROWI, являясь флагманом в работе с маркетплейсами и их данными, сосредоточена на накоплении и анализе сценариев в области факторинга с использованием Big Data. Цель заключается в выборе необходимых данных и их интерпретации с тем, чтобы обеспечить максимальную эффективность действий для фактора и клиента. «Россия показывает достаточно высокие, опережающие темпы цифровизации финансового рынка с точки зрения клиентского пути. Эта сфера находится в зоне непосредственных интересов государства и регулятора, что способствует расширению ландшафта цифрового следа для бизнеса. В России легко получить трансакционные данные для анализа рисков, что становится хорошим драйвером для роста рынка факторинга»,— поясняет Евгений Родионов. В будущем это поможет развитию новых отраслевых направлений и продуктовой дифференциации факторингового предложения. «Цифровой след — это еще не бизнес, это возможность для бизнеса. Вопрос в том, насколько эффективно бизнес ей воспользуется»,— заключают в компании. Именно в этой области идет основная конкурентная борьба между факторинговыми компаниями: каков будет клиентский путь, и какие решения будут предлагать факторы на основе анализа массива данных.

Бизнес нового поколения

Стоит признать, что клиентский путь также сталкивается с фундаментальными изменениями, основанными на поколенческих факторах: новое поколение предпринимателей хочет потреблять B2B-продукты для юрлиц так, как они потребляют продукты для «физиков» с точки зрения скорости и комфорта. С ростом вовлеченности в экономику самозанятых и ИП этот тренд только усиливается: управление всеми процессами должно быть доступно и понятно одному лицу, которое и принимает решение, и управляет денежными потоками, и разбирается в финансовых продуктах. «Факторинговые компании вынуждены адаптировать и улучшать розничный клиентский опыт в B2B, чтобы оставаться конкурентоспособными на растущем рынке. Факторинг во многом будет продолжать расти за счет привлечения все большего числа компаний малого и среднего бизнеса. Им важно понимать, что происходит на экране монитора или телефона, иметь возможность получать продукт в любое время дня и ночи по кнопке»,— утверждает Евгений Родионов.

Рынок требует скорости

Новым драйвером рынка факторинга станут небольшие предприниматели. Преимущество будет у того фактора, кто сможет удовлетворить точечные потребности и решить конкретные задачи потребителя. Именно поэтому необходимо проводить сегментацию на средний, малый и микробизнес, уверены в ROWI. «Например, если сумма поставки небольшая — в пределах миллиона рублей, лишний документооборот, как с крупной факторинговой сделкой, будет неоправданным. На основе цифрового следа по историческим данным о предыдущих поставках клиента мы можем выдавать финансирование без дополнительных документов, получая подтверждение, что поставка действительно была или будет осуществлена. Эти данные доступны в открытых источниках, либо их дает сам поставщик. Нам удалось сократить путь клиента к финансированию: поставщик маркирует товар, загружает данные о поставке, мы проверяем, он получает деньги. Время осуществления такой сделки сокращается кратно против классического факторинга, при котором срок финансирования может доходить до месяца, и требуется подписание документов с покупателем. Мы строим прогнозные модели того, как поставщик осуществляет поставки, анализируем его статистику. Благодаря сбору и анализу статистики мы получаем гораздо более четкую картину по качеству поставщика, чем любой банк»,— рассказывает Евгений Родионов.

Новые решения ROWI разработаны для совершения быстрых и простых сделок по финансированию клиента на сумму до 5 млн руб., при этом они обеспечивают максимальную точность в оценке риска на базе модели вероятности продаж поставщика. По сути, компания убирает из классической факторинговой сделки «самый проблемный момент», непосредственно влияющий на скорость,— взаимодействие с покупателями по согласованию уступки дебиторской задолженности. На рынке факторинга сейчас разгорается настоящая борьба за массовую реализацию данного решения. «Целевая доля МСБ в экономике России — порядка 25%. При сохранении данной пропорции факторинговый портфель в этом сегменте от текущих менее чем 200 млрд руб. может вырасти до 1,5 трлн руб. И произойдет это достаточно быстро»,— убеждены в ROWI.

Развитие финансовых продуктов в ближайшие годы будут определять такие тренды, как: упрощение и расширение возможностей применения финансовых продуктов разными клиентскими сегментами, активное использование цифрового следа в риск-менеджменте, совершенствование интерфейсов личных кабинетов юрлиц для более удобного использования. Успешно решая данные задачи, факторинг продолжит свое развитие.

Мария Иванова