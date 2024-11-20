Автолизинг адаптируется к новой экономике

Как традиционный драйвер лизинговой отрасли — автолизинг — лавирует в условиях ужесточения денежно-кредитной политики и роста ставок утильсбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Легковые и легкие коммерческие машины стали драйверами рынка автолизинга по итогам девяти месяцев, рассказали «Ъ» лизингодатели. Большинство компаний отмечают, что именно эти сегменты стали самыми быстро растущими, тогда как в прошлом году лидерство было преимущественно за грузовиками. По данным «Газпромбанк Автолизинга», спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили увеличился на 36% и 37% год к году соответственно. В ГК «Альфа-Лизинг» новый бизнес в сегменте легкового транспорта вырос на 22,4%, легкого коммерческого — почти на 26%. Самый высокий спрос в структуре рынка на легковые машины фиксируют и в «ВТБ Лизинге»: по итогам января—сентября их продажи в компании выросли на 14%. Исключением не стала и ЛК «Европлан», где прирост нового бизнеса в легковом сегменте также составил 14%. По словам первого замгендиректора компании Ильи Ноготкова, лидером по реализации стал российский бренд Lada, следом идут китайские Haval и Geely.

Сегмент грузовых автомобилей продолжает демонстрировать отрицательную динамику почти у всех игроков рынка. В «Газпром Автолизинге» отмечают, что спрос на этот транспорт за девять месяцев упал на 5% в годовом выражении. Снижение продаж грузовых автомобилей также фиксируют в ГК «Альфа-Лизинг» — на 27%. «Спрос в сегменте грузового транспорта во многом был реализован в предыдущих периодах. Несмотря на то что сегмент перестал быть ключевым драйвером, у нас он сохранил положительную динамику и по итогам третьего квартала 2024 года прибавил более 17%»,— рассказывают в «Интерлизинге». В «ВТБ Лизинге» зафиксировали рост нового бизнеса в этом сегменте на 9%.

Неоднозначная картина за январь—сентябрь наблюдается в сегменте спецтехники. Часть лизингодателей отмечают тенденцию на спад аналогично грузовикам, другие — стремительный рост. «Наиболее выраженная динамика приходится на спецтехнику, продажи которой увеличились на 65%»,— рассказывают в «Интерлизинге», отмечая, что спецтехника станет драйвером автолизинга в 2025 году. В компании поясняют, что тренд будет связан с реализацией больших инфраструктурных проектов и освоением новых месторождений. Прирост нового бизнеса по этому транспорту подтверждают в «Газпромбанк Автолизинге»: количество сделок выросло на 19,5%. В «ВТБ Лизинге» сообщили, что количество новой выданной спецтехники за январь—сентябрь превысило результат за аналогичный период прошлого года на 7%. «На спрос влияет совокупность разнонаправленных факторов. Среди позитивных — необходимость планового обновления автопарков, реализация инфраструктурных проектов, развитие новых регионов. Негативные же связаны с ростом ключевой ставки, значительным сокращением льготной ипотеки и снижением влияния отложенного спроса, который сформировался в 2022 году»,— отмечает гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов.

В свою очередь, в ГК «Альфа-Лизинг» сообщили о снижении продаж спецтехники за девять месяцев на 26,6%, а в «Европлане» — на 3%. По данным последнего, лидерами продаж самоходной техники стали китайские марки XCMG, LGCE и Sany. Господин Ноготков уточняет, что к снижению продаж также привели проблемы с платежами за импорт. Директор по развитию ГК «Альфа-Лизинг» Иларион Демчиков подтверждает, что на сегменте спецтехники негативно отразилось снижение динамики роста строительства в первом полугодии. «Кроме того, большинство национальных проектов по строительству, начатых в 2018–2019 годах, недавно завершилось»,— добавляет он. По мнению руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александра Корнева, сегмент спецтехники, несомненно, интересен для финансовой аренды, однако в текущих общеэкономических реалиях он подвергнут достаточно серьезной волатильности. «Об этом, к примеру, свидетельствует рост изъятой спецтехники с начала года. Главная причина — снижение доходов арендаторов и неспособность обслуживать долги, прежде всего лизингополучателями в сегменте МСБ. Ситуация усугубляется тем, что часть техники в течение года передавалась по договорам без первоначального взноса, что дополнительно увеличили риски для лизингодателей»,— рассуждает топ-менеджер. Господин Корнев согласен, что на спецтехнику прогнозируется дальнейшее снижение спроса в связи с завершением крупных строительных проектов. Все эти обстоятельства могут привести к стагнации рынка спецтехники, что окажет дополнительное давление на лизинговый сектор, резюмирует он.

Вопрос пробега

Мнения участников рынка разошлись и относительно оценки лизинга автомобилей с пробегом. В «Европлане» рассказали о росте продаж машин этого сегмента за девять месяцев: подержанного крупнотоннажного коммерческого транспорта — на 21%, прицепов — на 22%, а самоходной техники — на 9%. «В текущих экономических условиях покупатели ищут более доступные альтернативы новым автомобилям, при этом растет интерес к машинам с прозрачной историей владения и обслуживания»,— поясняет господин Ноготков. Во «Флит Автолизинге» (входит в ИГ «Инсайт») также наблюдают тенденцию к увеличению продаж автомобилей с пробегом за этот период. Наибольшая доля в структуре продаж за легким коммерческим транспортом — 37%, следом идут грузовики — 18%, замыкают тройку лидеров легковые автомобили — 6%. «В целом рынок подержанных автомобилей продолжит расти в 2025 году, но темпы роста могут замедлиться в зависимости от экономической ситуации и доступности качественных автомобилей»,— считает господин Смирнов. В «Интерлизинге» отмечают, что на фоне роста ключевой ставки и повышения стоимости предметов лизинга предприниматели пересмотрят свои предпочтения в пользу более бюджетных, надежных и ремонтопригодных автомобилей.

По мнению Антона Мусатова, в 2025 году востребованными у бизнеса могут быть специальные условия лизинговых компаний на технику с пробегом. «Мы наблюдаем ситуацию на рынке, когда бизнес по-разному переживает рост ключевой ставки, стоимости автотранспорта и утилизационного сбора. Некоторые предприятия, воспользовавшиеся финансовой арендой, вынуждены возвращать автомобили и спецтехнику, чтобы снизить долговую нагрузку. Для рынка верный ответ на этот вызов может стать точкой роста. Например, «ВТБ Лизинг» для таких транспортных средств разработал программу, благодаря которой предприятия могут быстро получить востребованную технику из собственного стока лизинговой компании с гарантией качества и прозрачной историей»,— рассуждает топ-менеджер.

Мнение Корреспондент «Ъ» Наталия Мирошниченко — о том, как и зачем электромобили «заряжаются на лизинг» Выдачи электромобилей в лизинг на российском авторынке по итогам девяти месяцев выросли на 17,2% год к году, до 1,68 тыс. штук, сообщил «Ъ» руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации. По мнению первого замегендиректора ЛК «Европлан» Ильи Ноготкова, рост спроса на лизинг электрокаров — один из трендов отрасли. «Интерес стимулирует государственная льготная программа субсидирования лизинга, за счет которой можно сэкономить до 35% от стоимости электрического автомобиля»,— поясняет топ-менеджер. В «Интерлизинге» рассказали, что продажи электромобилей за январь—сентябрь выросли на 9%. Наиболее популярными стали китайские премиальные бренды Voyah, Zeekr и американская Tesla. Согласно данным «Газпром Автолизинга», реализация электрических автомобилей за данный период осталась на уровне прошлого года. При этом их доля в общем объеме продаж по легковому и легкому коммерческому направлению составляет лишь 1,2%. Генеральный директор «Флит Автолизинга» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Смирнов также отмечает, что доля электромобилей в общей структуре продаж компании небольшая: менее 1%. Источник «Ъ» в отрасли рассказывает, что электромобили все еще занимают малую долю на рынке автолизинга среди всех легковых машин — всего 1%. «Сделки носят точечный характер, поскольку инфраструктура для полноценного использования этого транспорта пока недостаточно развита»,— поясняет собеседник. По данным «Автостата», по итогам января—сентября продажи новых электромобилей в России выросли на 60% год к году, до 13,96 тыс. штук. Первое и второе места занимают Zeekr с 6,15 тыс. машин и «Москвич» с 1,07 тыс. электрокаров, что в 4,5 раза и 3,7 раза больше, чем годом ранее соответственно. В топ-5 также входят Evolute, продажи которого снизились на 26%, до 1,04 тыс. штук, Volkswagen (928 штук, минус 38%) и Tesla (590 штук, минус 41%). Если смотреть динамику по последним месяцам, фиксируется снижение продаж новых электромобилей, отмечают в «Автостате». В сентябре реализация таких машин сократилась на 28% год к году и на 2% относительно августа, до 1,27 тыс. штук. Эксперты связывают негативную динамику с вступлением в силу постановления правительства, по которому с 1 апреля автомобили с электродвигателем даже при ввозе из стран ЕАЭС можно растаможить только в России. Ранее автомобили проходили процедуру таможенной очистки на более лояльных условиях, чем в РФ, что делало такие предложения более конкурентными. Относительно рынка электрических автомобилей с пробегом: по итогам января—сентября, по оценке «Автостата», фиксируется рост на 3,5%, до 8,36 тыс. штук. В сентябре же — аналогично рынку новых электрокаров — динамика отрицательная. По данным агентства, в первый месяц осени было продано 1,09 тыс. подержанных электрокаров, что на 6% меньше, чем год назад. По итогам 2024 года продажи новых электрических автомобилей могут вырасти до 17–19 тыс. штук против 14 тыс. штук в 2023 году, считают опрошенные «Ъ» аналитики. Эксперты называют рынок электрокаров довольно перспективным, но в числе сдерживающих его рост факторов — недостаточная развитость инфраструктуры и высокая стоимость продукта, резюмируют они.

Цены вторят экономике

В «Газпромбанк Автолизинге» отмечают, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ставки выросли в среднем на 6–8% с начала года. Средний чек по договору лизинга за девять месяцев увеличился в годовом выражении на 5%, составив 9,8 млн руб. «Рост стоимости лизинга за девять месяцев отражает динамику ключевой ставки ЦБ, то есть рост составил около 18% в годовом исчислении, если сравнивать конец сентября и начало года. Такой рост ставки, безусловно, приводит к замедлению спроса на рынке»,— рассказывает гендиректор «Флит Автолизинга» Алексей Смирнов. До конца года стоимость лизинга продолжит расти темпами не ниже темпов роста ключевой ставки, а скорее всего, темп роста будет выше, так как банки сейчас увеличивают спред к ключевой ставке для корпоративных клиентов, добавляет топ-менеджер.

Средняя стоимость предмета лизинга в сегменте легковых автомобилей за год выросла на 11%, подсчитали в «Интерлизинге». Это в первую очередь связано с тем, что клиенты чаще покупали автомобили бизнес-класса в преддверии роста утилизационного сбора: именно на этом сегменте повышение ставок сказалось больше всего. «По оценкам наших специалистов, стоимость, например, Hyundai Palisade после 1 января 2025 года превысит 9 млн руб. В преддверии индексации утильсбора мы фиксировали увеличение числа заключенных договоров на покупку легковых автомобилей в пределах 10%»,— рассказывают в компании.

Ставка и утильсбор штормят рынок

Господин Мусатов отмечает, что денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России для сдерживания инфляционного давления, остается ограничивающим фактором для роста лизингового рынка. Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию финансирования и снижению инвестиционных возможностей бизнеса, что, в свою очередь, отражается на количестве передаваемого в лизинг имущества, поясняет он. «В то же время на фоне роста цен лизинг сохраняет привлекательность для компаний, занятых в ключевых отраслях экономики и реализации значимых строительных, логистических, инфраструктурных проектов»,— считает топ-менеджер.

Алексей Смирнов уточняет, что повышение ключевой ставки ЦБ и утилизационного сбора уже привели к снижению спроса. Причем тенденция эта продолжится, уверен он. «Тем не менее лизинговые компании будут приспосабливаться к меняющимся условиям рынка, предлагая более гибкие условия лизинга и адаптируя свои стратегии к потребительским настроениям и экономической ситуации. Наличие субсидии для отечественных автомобилей, передаваемых в лизинг, возможность гибких графиков, в том числе сезонных, отсрочка первого платежа по графику, налоговые льготы и другие преимущества все равно будут делать лизинг привлекательным в глазах клиентов даже на фоне высоких ставок»,— считает топ-менеджер.

Илья Ноготков согласен с тем, что увеличение ключевой ставки оказывает давление на спрос со стороны лизингополучателей и тем самым замедляет рынок. Повышение утилизационного сбора также усложняет жизнь бизнесу, особенно микро- и малому, добавляет топ-менеджер. «Однако, учитывая необходимость техники в экономике, бизнес может быть готов приобретать ее и по более высоким ценам, так как ниже цены уже не будет, с учетом уровня официальной инфляции в экономике, приближающегося к 10%»,— рассуждает господин Ноготков.

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По мнению Александра Корнева, на фоне роста стоимости фондирования лизинг станет дороже: если техника нужна здесь и сейчас, то откладывать покупку не стоит. Топ-менеджер напоминает, что в последний раз ключевая ставка выросла на 2 процентных пункта, соответственно, минимум на 2% увеличатся ставки лизинговых компаний. «Рост стоимости фондирования в данных условиях логично повлечет за собой увеличение процентных ставок по лизингу, а значит, снижение доступности этого финансового инструмента для ряда клиентов. Рынок ждет ужесточение риск-политик крупных лизинговых компаний с целью снижения уровня дефолтов со стороны клиентов. Мы увидим уход от нулевых авансов и рост минимальных авансов. Часть клиентов могут перейти в небольшие лизинговые компании, у которых аппетит к риску выше, и они смогут предложить более лояльные, на их взгляд, условия»,— считает господин Корнев. Он также добавляет, что негативное влияние высоких ставок сохранится до конца 2024 года и, вероятнее всего, продолжится в 2025 году. Повышение утильсбора, со слов господина Корнева, вероятно, спровоцирует рост цен на новые иномарки минимум на 10%. «В сегменте автолизинга это может привести к некоторому спаду продаж, который со временем нивелируется, так как автопарки никуда не денутся и их нужно обновлять. Возможно, часть бизнеса приостановит ряд сделок или посмотрит в сторону финансовой аренды оборудования с пробегом»,— полагает он.

Как уточняет Антон Мусатов, фактор повышения утилизационного сбора со следующего года может несколько стимулировать спрос на автотранспорт в последнем квартале 2024 года. Топ-менеджер связывает потенциальный тренд с появлением предложений от дилеров и лизинговых компаний с возможностью выкупить автомобиль по стоимости, зафиксированной до роста ставок. «Скорее всего, резкого повышения стоимости новых автомобилей в конце этого года и начале следующего не будет. Некоторые автоконцерны задолго до повышения тарифов утильсбора начали постепенно корректировать прайсы, включая в них предстоящие дополнительные расходы. Дальнейшая стоимость новых автомобилей может повышаться постепенно на 5–10% в начале следующего года»,— рассуждает Иларион Демчиков.

Несмотря на все, автолизинг продолжит быть драйвером всей лизинговой отрасли в 2025 году, уверены игроки рынка. Однако многие лизингодатели уже отмечают снижение темпов роста нового бизнеса по итогам девяти месяцев текущего года: сказывается охлаждение спроса на фоне сложившейся макроэкономической ситуации. В «Газпромбанк Автолизинге» прогнозируют падение продаж в сегменте автолизинга на 3% по итогам года. По оценке компании, среди тенденций на 2025 год — дальнейший рост ключевой ставки ЦБ, удорожание предметов лизинга, в том числе на фоне индексации утильсбора, и падение темпов роста нового бизнеса. Также рынок следующего года, вероятно, ожидает замедление темпов роста доли китайской продукции, которая сейчас уже почти на пике, добавляет господин Корнев.

Наталия Мирошниченко