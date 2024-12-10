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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 55 лет главе Чувашской Республики Олегу Николаеву.

Олег Николаев

Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев:

— Дорогой Олег Николаевич, от всей души поздравляю с днем рождения! Ты не только мой большой друг, ты настоящий патриот нашей страны, профессионал, и мы видим, какие успехи сейчас демонстрирует руководимая тобой Чувашская Республика. Хочу пожелать тебе и твоим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. А также мира, добра и спокойствия всем нам!

Сегодня исполняется 55 лет губернатору Запорожской области Евгению Балицкому.

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова:

— Уважаемый Евгений Витальевич! Поздравляю вас с юбилеем! Вы возглавили регион в непростое время. Это потребовало незаурядного мужества, смелости и веры в Россию, в будущую Победу. В самый трудный и ответственный период, принимая непростые решения на благо запорожцев, вы сегодня пишите новую историю Запорожской области в составе Великой России под руководством нашего Президента. Желаю вам здоровья и новых свершений на благо жителей Запорожья и всей нашей великой страны.

Сегодня исполняется 66 лет директору Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимиру Григорьеву.

Владимир Григорьев

Владимир Григорьев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Владимир Григорьев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Его поздравляет легендарный хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Владимир Викторович! С вашей жизнью и с вашими друзьями, одним из которых являюсь, надеюсь, и я, не соскучишься. Чего вы только не достигли — а вам все мало! Вы курируете огромную книжную отрасль, то есть, не побоюсь этого слова, владеете умами, а об этом мечтают многие, во власти и без нее, да только мало кому дается. И вообще вы, Владимир Викторович, умный.

При этом, пока я гонял шайбу, ты был уже мастером спорта по гандболу. Когда я работал министром, а потом сенатором, тебе предложили Роспечать, а главное — возглавить Федерацию гандбола России. Шли рука об руку, только у тебя она, может, даже здоровее, чем у меня, потому что тебе такая в гандболе нужнее была.

А сейчас остается после твоего броска мячом забить шайбу в ворота еще одного нового года! И то и другое не берется! С праздником, дорогой товарищ!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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