13,4 процента составила в ноябре оценка ожидаемой населением через год инфляции, следует из результатов опроса инФОМ, проводимого для Банка России (выборка — не менее 2000 респондентов из 105 населенных пунктов 55 регионов). Ноябрьский показатель остался на том же, максимальном в этом году уровне, что и в октябре. Среди тех, кто имеет сбережения, медиана инфляционных ожиданий (середина диапазона ответов) составила 11,8%, что несколько меньше, чем было в октябре (12,1%). Показатель ожидаемой инфляции у респондентов без сбережений снизился с 15% до 14,4%. Оценка наблюдаемой за последние 12 месяцев инфляции в ноябре также осталась неизменной — на уровне 15,3%.

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