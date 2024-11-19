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Коммерсантъ FM
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Ценные замечания предложили отложить

Издательства возражают против признания «деструктивной» части детской литературы

Представители издательств и авторы детских книг требуют опубликовать полную версию исследования Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки в сознании детей. Участники рынка называют аналитику «нерепрезентативной», а также сомневаются в корректности методологии. Исследование уже подтолкнуло комитет Госдумы по защите семьи обратиться к правительству РФ с предложением разработать меры против распространения деструктивной литературы, и в компаниях настаивают на привлечении издательств к возможному регулированию сегмента.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с открытым письмом представителей книжной отрасли, адресованным Союзу писателей России, в котором участники рынка просят разъяснить им опубликованное ранее исследование о «деструктивном содержании» литературы для детей. Выход исследования уже привел к инициативе Госдумы по борьбе с распространением таких книг, при этом его выводы участники рынка считают «необоснованными».

Отраслевое письмо уже подписали более 357 человек, уточнил собеседник “Ъ” на медиарынке, в их числе — директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, управляющая «Самоката» Людмила Тотрова, гендиректор ИД «Университетская книга» Елена Бейлина, а также представители редакций «Эксмо-АСТ» и авторы детских книг, убедился “Ъ”. «Сбор подписей продолжается»,— добавил собеседник “Ъ”.

Участники рынка настаивают на публикации полной версии исследования Союза для анализа методологии и обоснованности выводов: «Например, из 39,1 тыс. книг для детей, изданных в период с 2020 по 2022 год, было рассмотрено лишь 930 изданий — всего 2,4% от общего числа».

Итоги исследования Союз писателей России опубликовал в октябре и отметил, что 60% из проанализированных произведений «формируют в сознании ребенка негативные установки», например, внушают безразличие к будущему, сводят человеческую природу к инстинктам или отвергают традиционные роли мужчин и женщин (см. “Ъ” от 3 ноября).

В результате глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением разработать меры против распространения «деструктивной» детской литературы. Госпожа Останина уточнила в беседе с корреспондентом “Ъ”, что в комитете пока не получили ответ от аппарата вице-премьера. В Союзе писателей России не ответили на запрос.

Как публичное снятие книг с продажи повышает спрос и цены

В России продолжается снижение спроса на детскую литературу: по данным Ассоциации книгораспространителей, продажи сегмента в первом полугодии сократились на 2,4%, несмотря на то что он занимает 21,8% от всех продаж в книжных магазинах.

Сейчас основным документом, регулирующим содержание детской литературы, является ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», говорит гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев: «При выпуске книг мы руководствуемся действующим законодательством РФ». При этом у представителей книжного сообщества накопилось огромное количество вопросов к закону, отмечает Борис Кузнецов, не уточняя их.

Многие инициативы проходят без консультаций с ключевыми профильными организациями и индустриальными союзами, сообщил Евгений Капьев: «Это не позволяет составить объективной картины по отрасли».

По словам топ-менеджера, издатели готовы включаться в рабочие группы, так как «полностью разделяют цели по развитию детской литературы, поддержке отечественных авторов в духе патриотизма и духовных ценностей». В «Альпине», «Строках» (принадлежит МТС) отказались от комментариев. В «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) и «Яндекс.Книги» не ответили “Ъ”.

Юлия Юрасова

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