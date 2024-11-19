Tundra протянулась до Каспия

Крупный российский производитель алкоголя «Татспиртпром» выйдет на рынок Азербайджана, где будет разливать водку Tundra, при поддержке местного дистрибутора «Аврора групп». Такой шаг может быть связан с действующими в этой республике высокими пошлинами на импортную алкогольную продукцию, поэтому выгоднее производить ее внутри страны. Кроме того, не исключают некоторые эксперты, российской компании легче будет экспортировать произведенную в Азербайджане водку в европейские страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Татспиртпром» (развивает бренды «Ханская», Graf Ledoff) с конца ноября 2024 года начнет контрактное производство своей водки Tundra в Азербайджане на мощностях завода Merit Brand, сообщили “Ъ” в компании. Дистрибутором выступит местная «Аврора групп», работающая со многими международными компаниями, включая Pernod Ricard, Diageo, Jagermeister, Gruppo Campari, Bacardi.

К концу первого квартала 2025 года в «Татспиртпроме» планируют произвести в Азербайджане 60,5 тыс. литров водки. Помимо контрактного производство между компаниями подписано соглашение об импорте в Азербайджан и других марок российского производителя, а также идут дополнительные переговоры по дистрибуции водок «Алтай», «Купава» и джина Royal Raven (эти бренды также принадлежат «Татспиртпрому»).

Источник “Ъ” на алкогольном рынке говорит, что водка Tundra уже имела опыт разлива в Монголии, но, по его данным, производство остановили. В «Татспиртпроме», однако, настаивают, что проект в Монголии продолжается. Кроме того, компания занимается контрактным разливом алкогольных напитков в Белоруссии и Узбекистане.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский объясняет, что «Татспиртпром» обратился к локальным производителям, потому что в Азербайджане действуют высокие импортные пошлины.

В итоге в этой республике почти любой завезенный алкоголь торгуется по стоимости как премиальный, даже если ориентирован изначально на бюджетных потребителей. При этом, добавляет господин Московский, лояльность к российской водке в Азербайджане из-за общей истории гораздо выше, чем, например, в странах Евросоюза.

В Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) подтверждают, что многие алкогольные производители переходят на контрактный разлив в Азербайджан из-за разницы в акцизе на локальную и импортную продукцию более чем в 2,5 раза. Снизив заложенную стоимость налога, производители увеличивают объем продаж за счет привлекательной для потребителя цены на полке, добавляют там. При этом в самой Ladoga в прошлом году перезапустили продажи своих напитков в Азербайджане по классической схеме импорта, так как локальный разлив требует дополнительных усилий по контролю качества. По оценкам компании, за последние два года доля импортной продукции на азербайджанском рынке выросла с 1% до 15–20%.

Владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин предполагает, что Азербайджан может стать для «Татспиртпрома» «перевалочным пунктом на пути к дальнейшему импорту»: компания, используя мощности в этой республике, может нарастить доставку своей водки в другие страны, в том числе и в Европу.

Производимая в Азербайджане Tundra действительно может отправиться на экспорт в страны, где она более востребована, соглашается руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его прогнозу, мировой рынок водки будет расти на 1–2% в год, так что экспортный потенциал у напитка есть. Тем не менее эту продукцию могут реализовывать и на азербайджанском рынке, но в таком случае придется адаптировать бренд под местного потребителя, заключает господин Шапкин. В «Татспиртпроме» заявили, что, по крайней мере на первом этапе, водку собираются реализовывать на местном рынке.

Владимир Комаров