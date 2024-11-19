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Коммерсантъ FM
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Tundra протянулась до Каспия

«Татспиртпром» начнет разливать свою водку в Азербайджане

Крупный российский производитель алкоголя «Татспиртпром» выйдет на рынок Азербайджана, где будет разливать водку Tundra, при поддержке местного дистрибутора «Аврора групп». Такой шаг может быть связан с действующими в этой республике высокими пошлинами на импортную алкогольную продукцию, поэтому выгоднее производить ее внутри страны. Кроме того, не исключают некоторые эксперты, российской компании легче будет экспортировать произведенную в Азербайджане водку в европейские страны.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Татспиртпром» (развивает бренды «Ханская», Graf Ledoff) с конца ноября 2024 года начнет контрактное производство своей водки Tundra в Азербайджане на мощностях завода Merit Brand, сообщили “Ъ” в компании. Дистрибутором выступит местная «Аврора групп», работающая со многими международными компаниями, включая Pernod Ricard, Diageo, Jagermeister, Gruppo Campari, Bacardi.

К концу первого квартала 2025 года в «Татспиртпроме» планируют произвести в Азербайджане 60,5 тыс. литров водки. Помимо контрактного производство между компаниями подписано соглашение об импорте в Азербайджан и других марок российского производителя, а также идут дополнительные переговоры по дистрибуции водок «Алтай», «Купава» и джина Royal Raven (эти бренды также принадлежат «Татспиртпрому»).

Источник “Ъ” на алкогольном рынке говорит, что водка Tundra уже имела опыт разлива в Монголии, но, по его данным, производство остановили. В «Татспиртпроме», однако, настаивают, что проект в Монголии продолжается. Кроме того, компания занимается контрактным разливом алкогольных напитков в Белоруссии и Узбекистане.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский объясняет, что «Татспиртпром» обратился к локальным производителям, потому что в Азербайджане действуют высокие импортные пошлины.

В итоге в этой республике почти любой завезенный алкоголь торгуется по стоимости как премиальный, даже если ориентирован изначально на бюджетных потребителей. При этом, добавляет господин Московский, лояльность к российской водке в Азербайджане из-за общей истории гораздо выше, чем, например, в странах Евросоюза.

Как на российский рынок крепких напитков некстати для местных брендов вернулся импорт

В Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) подтверждают, что многие алкогольные производители переходят на контрактный разлив в Азербайджан из-за разницы в акцизе на локальную и импортную продукцию более чем в 2,5 раза. Снизив заложенную стоимость налога, производители увеличивают объем продаж за счет привлекательной для потребителя цены на полке, добавляют там. При этом в самой Ladoga в прошлом году перезапустили продажи своих напитков в Азербайджане по классической схеме импорта, так как локальный разлив требует дополнительных усилий по контролю качества. По оценкам компании, за последние два года доля импортной продукции на азербайджанском рынке выросла с 1% до 15–20%.

Владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин предполагает, что Азербайджан может стать для «Татспиртпрома» «перевалочным пунктом на пути к дальнейшему импорту»: компания, используя мощности в этой республике, может нарастить доставку своей водки в другие страны, в том числе и в Европу.

Производимая в Азербайджане Tundra действительно может отправиться на экспорт в страны, где она более востребована, соглашается руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его прогнозу, мировой рынок водки будет расти на 1–2% в год, так что экспортный потенциал у напитка есть. Тем не менее эту продукцию могут реализовывать и на азербайджанском рынке, но в таком случае придется адаптировать бренд под местного потребителя, заключает господин Шапкин. В «Татспиртпроме» заявили, что, по крайней мере на первом этапе, водку собираются реализовывать на местном рынке.

Владимир Комаров

«Балтика» разлилась до Казахстана

Контекст

Пивоваренная компания «Балтика» вернется со своей продукцией на рынок Казахстана. Как сообщили “Ъ” в компании, контракт о дистрибуции заключен между дочерней структурой Trade SA и казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers. Конкретно речь идет о развитии новинок компании — Brander Bier, Platina Latina, Dragon, Volny Vlk, а также широкой линейке пива «Балтика» и энергетиков TGR Force, Piranha's Slam.

Производство пива в Казахстане за девять месяцев 2024 года составило 478,3 млн л, что почти в десять раз меньше, чем разливают в России, приводит данные руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В апреле 2022 года датская Carlsberg Group, владеющая «Балтикой» с 2008 года, объявила о готовности покинуть рынок РФ из-за начала российско-украинского конфликта. В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компании в управление Росимущества.

Владимир Комаров

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