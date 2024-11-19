Правообладатели сыграли вничью

Японский производитель игровых консолей Sega урегулировал разбирательство с российским предпринимателем Павлом Баскаковым, который пытался оспорить статус товарных знаков компании. Sega уже не производит приставки, но устройства, позволяющие играть в игры для них, продаются в России в существенных объемах. При этом, полагают юристы, Sega, несмотря на правовое преимущество, выбрала наиболее выгодный для себя способ разрешения спора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам 13 ноября принял отказы российского предпринимателя Павла Баскакова от трех исков к японским компаниям Sega и Sega Sammy. Предприниматель хотел добиться частичной отмены правовой охраны товарных знаков Sega, а также родственных знаков японской компании: Sega Racing Classic, SegaPrize и т. п.

К 18 ноября статус этих товарных знаков не изменился — правообладателем продолжает быть Sega, следует из документов Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Юристы, представляющие господина Баскакова, сообщили “Ъ”, что стороны «заключили внесудебное соглашение об урегулировании споров»; они не разгласили его условия. В Sega не ответили “Ъ”.

Sega выпускает видеоигры для ПК и игровых консолей (серии Sonic the Hedgehog, Total War, Football Manager и т. п.). До 2001 года она также производила собственные консоли, включая распространявшуюся в РФ Sega Mega Drive. Павел Баскаков — основатель дистрибутора видеоигр Padis и магазина New Game, которые продавали игры для Sega Mega Drive. Ему также принадлежат права на товарные знаки Mega Drive, Magistr, Dendy. С 2022 года он выступал истцом в 110 делах с требованиями на сумму 59,8 млн руб., речь преимущественно идет о спорах в сфере интеллектуальной собственности. Ранее господин Баскаков пытался зарегистрировать слово Sega как товарный знак в России (см. “Ъ” от 11 октября 2023 года).

Приставки, позволяющие запускать игры для Sega Mega Drive и других устаревших консолей, не только все еще продаются в России, но и пользуются высоким спросом. За первые девять месяцев 2024 года было продано 433 тыс. таких ретроконсолей, что составляет 42% от общего рынка консолей в РФ в штуках (см. “Ъ” от 29 октября).

Наибольший интерес для предпринимателя, вероятно, имел знак Sega, предполагает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Она называет нетипичной ситуацию, когда соглашение между сторонами заключается уже в процессе спора: «В большинстве подобных случаев соглашения удается достичь досудебно».

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, в июле 2023 года (цитата по Ura.ru): «Российских движков, платформ, на которых создавались бы наши игры, пока нет».

Иностранной компании «даже в случае сильной правовой позиции куда дешевле решить вопрос миром, минуя необходимость нести расходы на юридических консультантов и представителей в суде», отмечает старший юрист Seven Hills Legal Елизавета Семенова. Именно поэтому, по ее словам, иностранные правообладатели заключают мировые соглашения с российскими компаниями и после 2022 года: «В прошлом нередки были и случаи предоставления лицензии, однако в новой санкционной реальности такие лицензионные соглашения встречаются все реже».

Sega «могла предоставить предпринимателю какие-либо гарантии в отношении осуществляемой им деятельности», полагает юрист практики по разрешению споров Semenov & Pevzner Екатерина Губаева. При этом она отмечает, что сам факт утверждения соглашения говорит о том, что стороны учли интересы друг друга. На решение, по словам госпожи Губаевой, могло повлиять и то, что споры об аннулировании товарных знаков достаточно сложные: «Требуется объемный пакет доказательств. К тому же, даже если бы суд вынес решение об аннулировании товарного знака, неясно, смог бы предприниматель зарегистрировать данные обозначения на себя. Роспатент мог бы отклонить заявления на регистрацию по основанию введения потребителя в заблуждение».

Юрий Литвиненко, Алексей Старостин