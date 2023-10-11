Японские игры теряют имя в России

Суд по интеллектуальным правам принял иск о снятии правовой охраны с бренда и логотипа японского издателя видеоигр Sega. Его подал Павел Баскаков, который сейчас владеет правами на бренды Dendy и Mega Drive в РФ и выпускает имитации игровых приставок из 1990-х годов. Юристы видят в действиях бизнесмена определенные риски для дистрибуторов игр Sega в стране, но отмечают, что марка защищена на правах фирменного наименования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Индивидуальный предприниматель Павел Баскаков обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием частично снять правовую защиту с ряда товарных знаков с названием и логотипом Sega (принадлежат одноименной японской видеоигровой компании) в связи с их неиспользованием. Речь идет, в частности, об отмене защиты по категориям видеоигр, программного обеспечения, дисков с играми и аркадных автоматов. СИП, согласно картотеке арбитражных дел, зарегистрировал иск 29 сентября, а 4 октября оставил без рассмотрения, сославшись на отсутствие доказательств отправки Sega досудебного предложения.

Павел Баскаков в 1994 году основал компанию по дистрибуции видеоигр Padis, в 2003 году — New Game (ООО «Новая игра», юрлицо ликвидировано в декабре 2022 года). Под брендом New Game работает магазин игровых приставок, совместимых с консолями Dendy и Sega Mega Drive, популярными в России в 1990-х годах. Господину Баскакову в стране принадлежат торговые марки Dendy, Titan, Mega Drive и Magistr (последние две — в начертании, схожем с логотипом Sega), под ними выпускаются упомянутые приставки.

Sega прекратила производство игровых консолей в 2001 году, но продолжает издавать видеоигры серий Sonic the Hedgehog, Total War, Company of Heroes, Football Manager и т. п. В августе компания закрыла сделку по покупке студии Rovio — разработчика игр Angry Birds; объявленная в апреле сумма сделки составляла €706 млн. Компания также выдает права на выпуск официальных копий своих старых игровых консолей; ключевые лицензиаты — тайваньская AtGames и бразильская Tectoy. В марте 2022 года Sega сняла ряд своих игр для ПК с продажи в российском сегменте цифрового магазина Steam, но ритейлеры продолжают продавать консольные игры на физических носителях, ввезенные параллельным импортом.

В New Game и Sega не ответили на запросы “Ъ”, господин Баскаков отказался от комментариев.

Если суд встанет на сторону предпринимателя, а тот зарегистрирует на себя аналогичные товарные знаки, это создаст риски для компаний, распространяющих игры Sega в России, считает управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов: «Дистрибуция игр, маркированных оспариваемыми товарными знаками, станет невозможной или как минимум сопряженной с рисками изъятия, уничтожения, компенсаций или штрафов».

Согласно базе Роспатента, господин Баскаков подал две заявки на регистрацию знака Sega (в ином начертании, чем в логотипе японской компании) — 9 августа 2022 года и 15 сентября 2023 года, обе проходят экспертизу.

Патентный поверенный, гендиректор агентства интеллектуальной собственности «Интэлс» Павел Гурман полагает, что бизнесмен оспаривает знаки Sega именно для ограничения распространения: «У него будут основания разрешать и запрещать третьим лицам их использование, в том числе при дистрибуции и предложении товаров к продаже».

Господин Лукьянов отмечает, что Роспатент сможет отказать Павлу Баскакову в регистрации товарных знаков — например, на основании введения потребителей в заблуждение: «Тогда практическое значение решения суда для него будет полностью нивелировано». Еще одним основанием для отказа может послужить тот факт, что Sega — это фирменное наименование компании: «Отсутствие операционной деятельности Sega в России, если толковать закон буквально, не должно влиять на это». Исполнительный директор «Медиа-НН» Георгий Давидьян уточнил, что иностранным фирменным наименованиям предоставляется правовая охрана на территории РФ в силу Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года.

Юрий Литвиненко