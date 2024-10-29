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Коммерсантъ FM
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Игровые приставки сердцу дороги

Снижение цен на консоли способствовало росту рынка

Рынок игровых консолей за первые девять месяцев 2024 года вырос на 49% год к году в деньгах и преодолел рубеж в 1 млн проданных приставок. Сопоставимый рост и у оборота онлайн-магазинов, специализирующихся на игровой технике. Аналитики связывают рост рынка с возросшей доступностью консолей, но добавляют, что половина рынка в штуках приходится на бюджетные портативные ретроконсоли. Также финансовые аналитики видят, что потребители в целом стали сдержаннее тратиться на видеоигры.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Продажи игровых консолей на российском рынке за первые девять месяцев 2024 года выросли в денежном выражении на 49% год к году, до 22,3 млрд руб., сообщили “Ъ” в «М.Видео-Эльдорадо». Всего за этот период в России было продано 1,02 млн консолей. О сопоставимом росте оборота онлайн-магазинов электроники и техники для игр (на 45% в январе—сентябре и на 46% — в третьем квартале) рассказали “Ъ” и в «ЮКассе». Количество оплат в этой категории в третьем квартале выросло на 50%, а средний чек снизился на 3%, до 13,8 тыс. руб. Средний чек снизился и на отрезке первых девяти месяцев: на 5%, до 15,1 тыс. руб.

Максут Шадаев, глава Минцифры, в интервью «России 24» в октябре 2023 года (цитата по «РИА Новости»):

«У нас есть очень хороший потенциал дальше по компьютерным играм».

Наибольшую долю рынка консолей в денежном выражении, по данным «М.Видео-Эльдорадо», занимает Sony (бренд консолей PlayStation), на нее приходится 70% рынка. На третьем месте, которое в прошлом году занимала Nintendo с портативной консолью Nintendo Switch, сейчас располагается Valve с портативной консолью-компьютером Steam Deck (7,5% в деньгах): «Предполагаем, что это связано с ожиданием анонса преемника Nintendo Switch». Второе место у Microsoft с консолями Xbox Series (9,7% в деньгах).

Как продажи консолей росли на китайском импорте и русской адаптации

В ритейлере отдельно отметили, что предзаказы на продвинутую консоль PlayStation 5 Pro (мировой запуск намечен на 7 ноября) превзошли ожидания компании в три раза: «Уверены, что спрос будет увеличиваться и в дальнейшем». В Inventive Retail Group (сеть restore:) наблюдают «усиление интереса к товарам для игр», но ожидания от PS5 Pro оценивают скромно: «Это дорогая модель с более мощным процессором, но для большинства популярных игр его производительность пока избыточна. Фанаты будут ждать выхода новых версий игр, сделанных специально под новую ревизию гаджета». Сейчас наибольшей популярностью в сети пользуется базовая версия PlayStation 5 (в стандартном исполнении и с дисководом для физических копий игр).

В «ЮКассе» снижение среднего чека связали с экономией со стороны покупателей: «Они чаще выбирают более бюджетные решения и осознаннее подходят к покупкам в целом». После того как отрасль преодолела дефицит чипов 2020–2023 годов (см. “Ъ” от 29 июля 2021 года), консоли в целом стали более доступны по цене, говорит руководитель направления розничных проектов холдинга Fplus Антон Фомин: «Но стоит отметить, что до 50% рынка в штуках занимают дешевые портативные ретроконсоли (позволяют играть в игры, выпущенные для устаревших приставок и компьютеров.— “Ъ”) брендов Anbernic, Miyoo и т. п.». Говоря об ожиданиях на конец года, он отметил, что обычно примерно 40% продаж консолей Sony и Microsoft приходятся на высокий сезон — четвертый квартал и новогодние праздники: «PS5 Pro — это консоль для энтузиастов, и она не изменит долю бренда на рынке больше чем на 5–10% объема».

Юрий Литвиненко

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