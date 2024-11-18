«Хезболле» оставили только путь к отступлению

Власти Ливана одобрили план урегулирования конфликта с Израилем, предложенный администрацией президента США Джо Байдена. 19 ноября американский спецпосланник Амос Хокстайн в очередной раз прибывает в Бейрут, чтобы обсудить отдельные аспекты этой инициативы, которая потребует отвода формирований «Хезболлы» от границы с еврейским государством. По сообщениям СМИ, эта ливанская шиитская группировка находится под давлением Ирана, который уже призвал ее принять условия прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия израильского удара по Ливану

Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters Последствия израильского удара по Ливану

Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters

О готовности одобрить план урегулирования Бейрут уведомил американскую администрацию по дипломатическим каналам, проинформировала Ливанская радиовещательная корпорация (LBCI). По ее информации, теперь в ходе начинающегося 19 ноября визита в Ливан Амос Хокстайн должен обсудить с местными властями те аспекты мирного плана, которые могут вступить в противоречие с ливанской конституцией. Что это за аспекты, не уточняется.

Несмотря на то что «Хезболла», являющаяся, по сути, государством в государстве, еще не достигла с правительством четкого соглашения по мирному плану, ее представители в частном порядке выражают готовность присоединиться к сделке, отмечают источники телеканала Al Arabiya.

В центре внимания находится план, который американское посольство в Ливане на минувшей неделе передало парламентскому спикеру Набиху Берри — одному из посредников в диалоге с «Хезболлой».

Ранее появлявшиеся в СМИ отрывки этого документа позволяют сделать вывод, что речь идет о широкой имплементации резолюции Совбеза ООН №1701, которая в 2006 году дала Израилю и «Хезболле» возможность остановить полномасштабные боевые действия.

Наиболее противоречивым пунктом готовящегося соглашения, с точки зрения Бейрута, является требование предоставить Израилю право на одностороннее возобновление боевых действий в случае, если «Хезболла» не будет придерживаться достигнутых договоренностей и не отведет свои отряды от пограничных районов.

Закрепленное на бумаге условие может легализовать бессрочный характер военной кампании еврейского государства, опасаются ливанские политики.

Пока же идет работа по согласованию мирного плана, Израиль не прекращает боевые действия на юге Ливана и точечные удары вглубь страны. Одним из таких ударов 17 ноября был ликвидирован главный пропагандист «Хезболлы», глава ее информационной службы Мухаммед Афиф. Несмотря на статус спикера, Афиф оказал большое влияние на военную деятельность группировки, особенно после проиcшедшего в последние месяцы уничтожения ее командного звена, подчеркивает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Одновременно в минувшие выходные 36-я дивизия ЦАХАЛа впервые с начала сухопутной операции на юге Ливана перебросила туда тяжелую артиллерию — чтобы обеспечить огневую поддержку для наземных сил, которые в эти дни пытаются взломать вторую линию обороны «Хезболлы».

В итоге у группировки, похоже, не остается другого выбора, кроме как принять предложение о мире.

Иранские источники The New York Times утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил «Хезболле» послание о необходимости согласиться на мирную сделку, предлагаемую США. Соответствующую директиву аятолла Хаменеи, вероятно, передал через своего старшего советника Али Лариджани, который не так давно побывал в Бейруте и Дамаске.

В доставленных господином Лариджани сообщениях якобы говорилось, что Тегеран поддерживает идею завершения войны. Однако вместе с тем верховный лидер Ирана заверил «Хезболлу» в сохранении всесторонней поддержки со стороны Исламской Республики и выразил готовность помочь в восстановлении ее военных возможностей в постконфликтный период, утверждают источники The New York Times. Это оставляет под вопросом реальное выполнение одного из пунктов мирного плана, который предписывает шиитской группировке разоружиться.

Как заявил профессор Хайфского университета Амация Барам, серьезным фактором в нынешних событиях стало то, что шиитская община, на которую традиционно опиралась «Хезболла», с начала войны оказалась внутри страны под беспрецедентно мощным давлением. Оно проявилось на социальном, политическом и военном уровнях, подчеркнул эксперт в разговоре с The Jerusalem Post. По его словам, это вызвало «серьезные трещины» в общественной базе поддержки «Хезболлы», которые дают о себе знать впервые.

На низовом уровне члены группировки столкнулись с бытовыми последствиями войны: к примеру, семьям боевиков пришлось покинуть свои дома и искать убежище в других районах, рассуждает господин Барам. «Эта беспрецедентная ситуация заставляет боевиков оказывать давление на свое командование, чтобы оно распорядилось прекратить боевые действия, а их семьи смогли вернуться домой, на юг Ливана»,— резюмирует эксперт.

Нил Кербелов