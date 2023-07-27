Бизнесмена заочно вписали в молдавскую схему

В Москве заочно вынесен приговор молдавскому бизнесмену, владельцу Moldindconbank S.A. Вячеславу Платону. Его следственный департамент МВД РФ считает одним из организаторов преступного сообщества, которое через десятки банков и фирм вывело из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Господин Платон, который давно числится в розыске, получил 20 лет колонии строгого режима. В Молдавии за вывод средств из РФ его не преследовали, там он был осужден по другому делу, однако позже обвинения с него сняли и освободили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Вячеслав Платон

Фото: из личного архива Вячеслава Платона Бизнесмен Вячеслав Платон

Фото: из личного архива Вячеслава Платона

Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщили в суде.

Как уже рассказывал «Ъ», следственный департамент считает владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона, а также известного молдавского политика Владимира Плахотнюка (оба числятся в розыске) организаторами преступного сообщества, которое вывело из России более 126 млрд рублей. Вывод денег шел в несколько этапов: на первом между российской компанией, в которой аккумулировались средства, предназначенные для отправки за границу, и специально подобранной для этого иностранной фирмой заключался договор займа. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. Однако вскоре это соглашение специально срывалось, и кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям.

Суд экстренно удовлетворял иск, направляя исполнительные листы в Moldindconbank для немедленного списания средств.

В это же время в 16 задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту.

Деньги поступали в тот же Moldindconbank на счета, открытые им в США и Германии, после чего на основании молдавского судебного акта они арестовывались. А в финале уже отмытые средства перечислялись в банки преимущественно стран Евросоюза на счета истцов — компаний, подконтрольных членам ОПС.

В России по делам о «молдавской схеме» уже вынесено несколько приговоров. При этом в Молдавии ни один из исполнителей или организаторов вывода средств так и не оказался за решеткой. Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения с него были сняты, и бизнесмен перебрался в Лондон.

Александр Александров