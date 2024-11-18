Умер московский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Художник Сергей Чесноков-Ладыженский умер в возрасте 70 лет в Москве, сообщила его жена Елена Ржевская. Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях Германии, Италии, Чехии и Австрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чесноков-Ладыженский

Фото: Елена Ржевская / @rzhevskayaelena / @chel_art Сергей Чесноков-Ладыженский

Фото: Елена Ржевская / @rzhevskayaelena / @chel_art

«Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать. В настоящий момент в Галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery проходит крупнейшая в его жизни выставка ''Многоликий Город''. Эта выставка была приурочена к 70-летию художника, а оказалась посмертной»,— написала Елена Ржевская 17 ноября на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Дата и место прощания с художником еще не определены, уточнила она.

Выставка в Bagratuni Art Gallery идет с 7 ноября и продлится до 1 декабря. На ней экспонируется около 200 живописных и графических работ художника, созданных в последние годы, а также ключевые произведения разных лет. В сообщении госпожи Ржевской говорится, что открытие выставки «получилось грандиозным и запоминающимся», несмотря на «все испытания и болезни». В начале октября Сергей Чесноков-Ладыженский опубликовал в Telegram-канале фотографии из больницы, на нем была надета кислородная маска. По какой причине его госпитализировали — он не сообщил.

Сергей Чесноков-Ладыженский в 1983 году окончил художественный факультет МТИ. С того же момента художник начал преподавать рисунок, живопись и композицию в московских вузах. Помимо Третьяковской галереи и Bagratuni Art Gallery его работы представлены в немецком музее Schloss Morsbroich, итальянской галерее Marco D’Atrino и чешской галерее Godot. За свою карьеру он написал более тысячи работ. Приобрести их можно в Bagratuni Art Gallery, а также у его супруги по запросу в личные сообщения.