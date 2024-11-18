Владимир Путин переназначил ректоров МГУ и СПбГУ

Президент Владимир Путин продлил еще на пять лет полномочия Виктора Садовничего в должности ректора МГУ. Аналогичный указ был подписан главой государства в отношении ректора СПбГУ Николая Кропачева. Оба документа опубликованы на портале правовой информации.

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Виктор Садовничий, которому сейчас 85 лет, занимает свой пост с 1992 года, с 1982 года возглавляет кафедру математического анализа механико-математического факультета. Также является президентом Российского Союза ректоров (с 1994 года) и членом Российской академии наук (с 1997 года).

Николаю Кропачеву 65 лет, он был назначен ректором СПбГУ в 2008 году. Также является членом правления Российского союза ректоров, входит в Совет по науке и образованию при президенте РФ. Выступил одним из учредителей Российского исторического общества.

Ректоров МГУ и СПбГУ назначает своим указом президент. В ноябре 2019 года комитет Госдумы по образованию и науке внес поправку к законопроекту о подготовке обучающихся, которая разрешает продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. Закон приняли в декабре того же года.