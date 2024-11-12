Zatecky Gus перебрался в Россию

Марка пива Zatecky Gus сменила регистрацию с чешской на российскую, права на нее получило основное юрлицо «Балтики». Международные и локальные бренды компании стали частью конфликта с Carlsberg Group после передачи бизнеса последней в управление Росимущества. Перерегистрация Zatecky Gus могла состояться либо для защиты бренда, либо, наоборот, в рамках глобальных договоренностей о его разделе. В любом случае на продажах пива это не скажется: потребителям было очевидно, что марка имеет мало отношения к Чехии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» в конце октября зарегистрировало права на товарный знак Zatecky Gus в пяти различных вариантах, следует из данных СПАРК. Ранее их правообладателем выступала Garfio Czech Republic s.r.o., зарегистрированная в чешском городе Жатец. Это дочерняя структура «Балтики», говорится на чешских ресурсах. В «Балтике» заявили, что компания — единственный правообладатель бренда на территории России, а перерегистрация — формальность.

«Балтика» — крупный производитель пива в России. В NielsenIQ ее долю в структуре розничных продаж продукции в январе—мае оценивали в 26,1%. Согласно СПАРК, в 2023 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» составила 109,2 млрд руб., увеличившись на 8,44% год к году. Чистый убыток — 28,1 млрд руб. Компания управляет восьмью заводами, выпуская продукцию под брендами «Балтика», «Дон», «Арсенальное» и пр. В 2008 году «Балтика» вошла в состав датской Carlsberg Group, но в июле 2023 года ее доли были переданы в управление Росимущества. Президентом стал основатель Таймураз Боллоев.

Передача управления стала причиной конфликта «Балтики» со структурами Carlsberg. Группа заявила об отзыве лицензий на международные и региональные бренды. Несколько бывших топ-менеджеров компании были задержаны по подозрению в передаче аффилированным с международной компанией структурам прав на аренду разливаемых в России марок пива. Претензии могли касаться в том числе марки Zatecky Gus (см. “Ъ” от 16 ноября 2023 года). «Балтика», в свою очередь, обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании с Carlsberg 84,1 млрд руб. убытков, которые могли возникнуть в результате выплат дивидендов или передачи прав на товарные знаки (см. “Ъ” от 21 марта). Суд продолжается в закрытом режиме.

Zatecky Gus вышел на российский рынок в 2009 году. «Балтика» изначально пыталась зарегистрировать бренд на себя. Но Роспатент отказал, обратив внимание на то, что наличие в товарном знаке прямого указания на чешский Жатец вводит в заблуждение: потребитель рассудит, что пиво изготавливается в Чехии, а не в России. Пивоваренная компания пыталась оспорить решение в арбитраже, но получила отказ. Зарегистрировав в результате бренд на собственную чешскую структуру, в России «Балтика» начала производить его по лицензии.

Сейчас ограничений на передачу российским структурам прав на бренды из «недружественных стран» нет, если их стоимость не превышает 15 млн руб., говорит советник Forward Legal Людмила Лукьянова.

Сделка, по ее словам, могла быть проведена через договоры об отчуждении исключительных прав. Патентный поверенный Сергей Зуйков поясняет, что обычно такая процедура занимает 1,5–2 месяца. Госпожа Лукьянова не исключает, что решение о передаче могло быть принято в целях безопасности: для предотвращения рисков, связанных со спорами со стороны чешской компании. Сергей Зуйков предполагает, что речь может идти и о глобальных договоренностях «Балтики» и Carlsberg о разделе активов. В Carlsberg на запрос “Ъ” не ответили.

На популярность Zatecky Gus смена регистрации вряд ли повлияет: потребителям и так было очевидно, что в Чехии такого бренда пива не существует, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Тезис, по его мнению, распространяется на всю продукцию, которая позиционируется на внутреннем рынке как зарубежная, а подход воспринимается лишь как способ продвижения, замечает он.

Владимир Комаров