Кремль заявил, что удары вглубь России станут «новым витком напряженности»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на публикацию The New York Times о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Он напомнил о ранее изложенной Владимиром Путиным позиции, что такие удары будут расцениваться как непосредственное участие НАТО в конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обратили внимание на публикации, правда, без ссылок на официальные источники. Позиция президента была сформулирована на культурном форуме в Петербурге. Там все сказано предельно четко. Рекомендую еще раз ознакомиться с этими словами»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Господин Песков сказал, что на данный момент Кремль слышал о решении американского президента только из западных СМИ. При этом он подчеркнул, что в случае, если такое решение приняли, то оно ознаменует новый виток напряженности.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт»,— подчеркнул пресс-секретарь.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил во время Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, что применение Украиной западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать, что США и страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте с Россией. Тогда он пояснил, что ВСУ не смогут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, так как им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».