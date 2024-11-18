В Перми бывший госслужащий будет развивать проект с ярославским туроператором

Экс-директор Центра развития туризма Прикамья Константин Тиминский снизил свою долю в уставном капитале ООО «Медвежий тракт» до 50%. Как свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 15 ноября, его равноправным совладельцем стал один из учредителей ярославской компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов.

Отметим, что, по данным сайта znakoved.ru, господин Куликов подал заявку на регистрацию товарного знака «Медвежий тракт». Наименование планируется использовать для услуг, относящихся к перевозке людей, обучению и профессиональной подготовки, а также для производства бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Тиминский.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Константин Тиминский.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно базе Rusprofile, Виктор Куликов ведет деятельность на территории Ярославской области с 2015 года. Числится совладельцем ООО «ЛКГ» (25%), предоставляющего услуги по бронированию, а также соучредителем компании «Я-Туроператор» (50%), которая предлагает туры по России и за границу.

В октябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Медвежий тракт» было создано бывшим директором Центра развития туризма Пермского края Константином Тиминским для организации экскурсионных туров из Перми по Золотому кольцу и регионам, ранее не представленным в программах пермских туроператоров. Компания также планирует заняться развитием придорожного сервиса на маршруте трассы Р-243, по которой будут организованы автобусные туры.