Лизинговая компания «КамАЗ» передала «Национальному перевозчику» шесть беспилотных тягачей КАМАЗ-54901 для работы на трассе М-11. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ПАО «КамАЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КамАЗ передал шесть беспилотных тягачей для работы на трассе М-11

Фото: Telegram-канал ПАО «КАМАЗ» КамАЗ передал шесть беспилотных тягачей для работы на трассе М-11

Фото: Telegram-канал ПАО «КАМАЗ»

Тягачи будут использоваться в московском предприятии для перевозок между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга на трассе М-11 в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры».

Переданные машины оснащены шестицилиндровым двигателем объемом 12 литров и имеют системы связи, навигации и технического зрения, включая 2D и 3D-лидары, камеру кругового обзора и различные антенны. Управление системами осуществляется через электронную шину.

Проект является частью стратегических инициатив Минтранса России и направлен на подготовку к цифровой трансформации транспортной отрасли. К 2030 году планируется организовать беспилотные перевозки на 19,5 тыс. км федеральных дорог.

Влас Северин