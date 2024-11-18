Пермь оказалась городом с самым коротким сроком ипотеки

Наименьший срок обременения по ипотеке на новостройки среди российских городов-миллионников отмечен в Перми, где этот показатель составляет 21 год и 10 месяцев, сообщают в РИА «Недвижимость» со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro. Город с самой «длинной» ипотекой в РФ — Краснодар, где срок обременения по ипотеке на первичное жилье составляет 28 лет и 4 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«На втором месте находится Казань. Там этот показатель составляет 27 лет и 8 месяцев. На третьем месте, замыкая тройку лидеров, находится Уфа с показателем 27 лет ровно»,— подчеркнули в bnMAP.pro, изучившей первичный рынок 15 городов России с населением от 1 млн человек за 2022–2024 годы.

Помимо Перми, наиболее короткие сроки ипотеки отмечаются в Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев). По данным платформы, за два года средний срок обременения в ипотечной сделке показал прирост почти во всех крупнейших городах, кроме Перми.

Ранее стало известно, что Пермский край занял 19-е место в рейтинге российских регионов по ипотечным платежам. В Прикамье отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих граждан составило 49,5%. Ежемесячный средний размер платежа в регионе составляет 59,2 тыс. руб., а средний размер кредита — 2,8 млн руб.