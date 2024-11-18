18 ноября на территории Республики Татарстан зафиксировали 128 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В воскресенье в Татарстане произошло 128 аварий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В воскресенье в Татарстане произошло 128 аварий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего в авариях за день пострадали 5 человек: при столкновении на повороте, наезде на стоящий автомобиль из-за превышения скорости, наезде на пешехода в неположенном месте и в двух случаях, когда водители не уступили дорогу.

Также за день были задержаны 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 5 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений было доставлено 6 граждан.

За 10 месяцев 2024 года в Казани произошло 1035 ДТП, в результате которых 1236 человек получили травмы и 27 человек, в том числе один ребенок, погибли.

Влас Северин