Сегодня исполняется 60 лет заместителю председателя правительства РФ Алексею Оверчуку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации РФ Константин Косачев:

— Уважаемый Алексей Логвинович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! В условиях сложной геополитической ситуации Вы курируете важнейшие вопросы, от которых зависит будущее нашей страны. В частности, достижения России нынешнего года в рамках СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, «Группы двадцати», за которыми пристально следил весь мир, в очередной раз подтверждают Ваш высокий профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть каждый новый день приносит радость и удовлетворение от достигнутого результата!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»