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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет заместителю председателя правительства РФ Алексею Оверчуку

Алексей Оверчук

Алексей Оверчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Оверчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации РФ Константин Косачев:

— Уважаемый Алексей Логвинович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! В условиях сложной геополитической ситуации Вы курируете важнейшие вопросы, от которых зависит будущее нашей страны. В частности, достижения России нынешнего года в рамках СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, «Группы двадцати», за которыми пристально следил весь мир, в очередной раз подтверждают Ваш высокий профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть каждый новый день приносит радость и удовлетворение от достигнутого результата!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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