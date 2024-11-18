Розничные продажи алкоголя в России обновили максимум

Продажи игристых вин в России за десять месяцев 2024 года выросли на 10,9% в годовом выражении, до 16,33 млн декалитров (дал), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. Продажи слабоалкогольной продукции снизились на 19,8%, до 11,45 млн дал. Общие продажи алкоголя (без учета пива и других видов) выросли на 0,8%, до 184,16 млн дал, что стало историческим максимумом.

По данным ведомства, продажи ликерных вин за отчетный период показали рост на 9,9%, до 1,073 млн дал. Продажи водки выросли на 0,7%, до 62,5 млн дал, коньяка — на 3,5%, до 11,3 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 16,6%, до 13,2 млн дал, виноградных вин — на 0,9%, до 46,9 млн дал. Общие продажи спиртных напитков составили 98,3 млн дал, что на 4,5% больше, чем за 10 месяцев 2023 года.

В начале ноября Росалкогольтабакконтроль сообщал, что в России впервые с начала года снизилось производство алкоголя — по итогам десять месяцев предприятия произвели 151,2 млн дал такой продукции. Это на на 0,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Виски подравняли параллельно».