Похороны экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина пройдут 19 ноября

Прощание и похороны экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина состоятся 19 ноября, о месте будет известно позднее, сообщил ТАСС и «РИА Новости» концертный директор артиста Александр Зыкин.

«Прощание и похороны пройдут 19 ноября. О месте сообщим позднее, пока решаются организационные моменты»,— сказал собеседник информагентств.

Утром в воскресенье супруга Владимира Левкина Марина Ичетовкина сообщила, что артист скончался на 58-м году жизни. Источник РЕН ТВ сообщил, что у музыканта была тяжелая стадия лейкоза.

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Он начал заниматься музыкой с шести лет. Его карьера в группе «На-На» началась в 1989 году и продолжалась до 1998 года. После ухода из коллектива Владимир Левкин записал сольный альбом и вместе с Вячеславом Качиным создал группу «Кеды», которая выпустила два альбома. С июня 2014 года он был гендиректором международного арт-фестиваля «Открытое море». Последними крупными медиапроектами с участием Владимира Левкина были телевизионные проекты «Точь-в-точь» (2015–2016) и «Суперстар! Возвращение» (2020).