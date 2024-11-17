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Коммерсантъ FM
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РЕН ТВ: экс-солисту «На-На» Левкину перед смертью диагностировали лейкоз

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался утром сегодня, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Владимир Левкин в 2004 году

Владимир Левкин в 2004 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Владимир Левкин в 2004 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным собеседника канала, 15 ноября Владимира Левкина госпитализировали с подозрением на пневмонию. На следующий день его перевели в реанимацию с диагнозом «лейкоз». В воскресенье певец умер.

О смерти музыканта сегодня сообщила его жена Марина Ичетовкина. В свое время у музыканта обнаружили рак лимфатической системы. Он перенес две пересадки костного мозга. После этого вновь вернулся к творческой деятельности.

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