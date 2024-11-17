Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Советский и российский певец, бывший основной вокалист группы «На-на» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет. О смерти музыканта сообщила его жена Марина Ичетовкина (Маруся Левкина) в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причины и обстоятельства смерти супруга она не назвала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Левкин в 2005 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Владимир Левкин в 2005 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В детстве жил в Потсдаме, где с шести лет ходил в музыкальную школу. Учился игре на баяне и гитаре. Когда его семья вернулась в Москву, Владимир Левкин с друзьями создал музыкальную группу «Ртутное озеро». После окончания школы поступил в МЭИ, но обучение прервал из-за призыва в армию. Во время прохождения службы играл в армейском ансамбле. После демобилизации поступил в Гнесинку.

В конце 1980-х музыкант принял участие в отборе в новую группу Бари Алибасова «На-на». Из более чем 700 человек господин Алибасов выбрал лишь двух претендентов — Владимира Левкина и Александра Запорожца. В 1996 году музыкант поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Спустя два года контракт с группой «На-на» закончился, господин Левкин покинул коллектив и занялся сольной карьерой.

С 2000 по 2003 год Владимир Левкин пел в рок-группе Kedbl, пока ему не пришлось уйти из-за онкологического заболевания. У музыканта обнаружили рак лимфатической системы. Он перенес сложное лечение, две пересадки костного мозга. После этого он вновь вернулся к творческой деятельности. Выпускал сольные альбомы и участвовал в телевизионных шоу.