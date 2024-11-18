«Черная пятница» разленилась

Импульсивных покупок в период распродаж становится меньше, потребители все чаще подходят к таким тратам осознанно и планируют их заранее. Так, число покупок в предстоящую «черную пятницу» может увеличиться лишь на 4%, хотя год назад этот показатель был в три раза больше. Это плохая новость для ритейлеров, рассматривающих «черную пятницу» не только как возможность увеличить выручку, но и разгрузить склады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Количество офлайн- и онлайн-покупок в дни распродаж «черной пятницы» (29 ноября — 1 декабря) вырастет на 4% год к году в натуральном выражении, в денежном — на 6%, прогнозируют в «Т-Кассе» (сервис эквайринга Т-Банка). Динамика будет более сдержанной, чем год назад, когда увеличение составило 12% и 16% соответственно. В «Платформе ОФД» предполагают, что рост на «черную пятницу» будет сопоставим с динамикой акций к «дню холостяка» (8–11 ноября). Согласно подсчетам компании, в 50 наиболее популярных категориях непродовольственных товаров число покупок снизилось на 4% год к году, средний чек вырос на 5%, до 5,6 тыс. руб.

Драйвером распродаж выступает онлайн-сегмент, где пока сохраняется позитивный тренд: покупок стало больше на 21%, отмечают в «Платформе ОФД».

Хотя президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов не исключает, что динамика продаж в период ноябрьских скидок может быть негативной как в онлайн-, так и в офлайн-сегменте.

В «Т-Кассе» обращают внимание на то, что потребители стремятся подбирать выгодные предложения в период всего года, а продавцы делают спецпредложения весь ноябрь. Пики сглаживаются, замечают в Ozon. Руководитель группы промоакций «Мегамаркета» Александр Шушунов говорит, что потребительское поведение меняется: стало меньше импульсивных покупок, распродаж ждут для запланированных трат. Смену настроений директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева связывает с общеэкономическими факторами: высокой стоимостью кредитования и инфляцией. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева замечает, что люди стремятся больше тратить на услуги, а не товары.

Но рынок сталкивается и с техническими сложностями. На бизнесе маркетплейсов, по мнению господина Перемятова, сказывается недостаток складских площадей: площадки мало принимают новый товар. Из-за этого происходит затоваривание одними позициями и дефицит других, считает он. В Ozon поясняют, что в этом году платформа перешла к длинным распродажам в том числе для снижения нагрузки на логистику. Тем не менее 11 ноября оборот продавцов на маркетплейсе был на 63% выше к среднему дню октября, а средний чек вырос на 20%. В прошлом году половина клиентов, делавших покупки на «день холостяка», вернулась на «черную пятницу», утверждают в компании.

На офлайн-сегмент, по мнению господина Перемятова, влияет общее сокращение посещаемости торгцентров.

Наиболее выраженный негативный тренд просматривается на рынке одежды и обуви (см. “Ъ” от 14 октября). Этот сегмент обычно считается одним из основных бенефициаров «черной пятницы». В 2019–2023 годах обороты профильных ритейлеров в дни распродаж увеличивались на 50–80% к обычным дням ноября, но в 2024 году прирост будет меньше — 40%, прогнозируют в «Т-Кассе».

Оживление в период акций могут почувствовать дискаунтеры, где скидки еще влияют на разовое увеличение продаж, не исключает Александр Перемятов. Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин замечает, что люди все менее эмоционально реагируют на дни распродаж.

Охлаждение может сказаться на бизнесе ритейлеров. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев поясняет, что «черная пятница» — одна из главных акций года, к которой сети готовятся заранее. Основной рост активности приходится на товары длительного пользования, продажи которых повышаются на 10–15%. Это помогает привлечь новых клиентов, освободить склады для закупок и нарастить обороты, поясняет эксперт.

Александра Мерцалова