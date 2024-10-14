Погода перегрела трафик

Теплый сентябрь и сложности с обновлением ассортимента дополнительно снизили интерес потребителей к магазинам одежды и обуви. В сентябре — начале октября их трафик сократился на 12% год к году, превысив среднегодовой десятипроцентный спад. В срок продать остатки летних коллекций бизнесу не удалось. Несмотря на смену сезона, на рынке сомневаются, что ситуация кардинально изменится. В октябре продажи будет тормозить ожидание ноябрьских скидок, а на следующий год бизнес закладывает пятипроцентное снижение спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Количество посетителей в магазинах категории fashion в период с 2 сентября по 6 октября сократилось на 12% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Это более выраженный спад, чем ранее. За первые 40 недель года (1 января — 6 октября) снижение оценивается в 10%. Относительно значений августа трафик сократился на 24%, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Осенний спад посещаемости, по его словам, может быть связан, в частности, с проблемами ассортимента.

В Finn Flare трафик в сентябре упал на 20% год к году, выручка меньше на 3%, говорит гендиректор сети Ксения Рясова. В Baon, по словам его гендиректора Ильи Ярошенко, посещаемость была ниже прошлогодней как в августе, так и в сентябре, когда падение достигало 25%. Снижение выручки не такое выраженное: потери потока частично компенсировал рост конверсии и средней цены товаров.

Интерес россиян к приобретению одежды и обуви сокращается весь год.

По итогам лета участники рынка связывали это, в частности, со стремлением рационализировать потребление: в контексте тренда на «умную экономию» люди стали выбирать более практичную, универсальную одежду и реже совершать спонтанные покупки. Негативный эффект на рынок оказала и экспансия зарубежных брендов, приведшая к росту конкуренции (см. “Ъ” от 10 сентября). Почувствовав охлаждение, российские предприниматели уже замедлили темпы вывода новых марок (см. “Ъ” от 25 сентября).

Новый сентябрьский спад участники рынка связывают с установившейся теплой погодой. В Московском государственном университете ранее отмечали, что в сентябре среднемесячная температура составила 17,9 градуса, превысив климатическую норму на 5,7 градуса. Начало осеннего сезона в этом году сильно сдвинулось, говорит Илья Ярошенко. Обычно в августе, по его словам, уже продается верхняя одежда, сейчас спрос появился только в октябре. Хотя посещаемость все еще ниже прошлогодней, замечает эксперт. В Finn Flare картинка лучше: к середине октября поток потенциальных покупателей превысил прошлогодний на 13%. Теплая погода совпала с завершением периода активных закупок, которые потребители делают в конце августа перед началом учебного года и делового сезона, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Не чувствуя интереса потребителей к осенним коллекциям, ритейлеры отложили обновление ассортимента, оставив на полках летние вещи.

Остатки, по словам господина Ярошенко, многие реализуют с большими скидками в офлайн-магазинах до сих пор. Сложностей добавила выросшая конкуренция с маркетплейсами, замечает он. Сами по себе распродажи не способствуют росту трафика в магазинах: этот формат шопинга практически полностью ушел на маркетплейсы, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ритейлерам же, по его словам, реализовывать коллекции на площадках не всегда выгодно из-за ценовой конкуренции и комиссий.

Господин Ванчугов не исключает, что в октябре сдерживающим активность российских потребителей на fashion-рынке фактором станет ожидание ноябрьских распродаж: крупные покупки многие могут откладывать. На следующий год ритейлеры, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, уже закладывают примерно пятипроцентное сокращение объема продаж. Несмотря на все скидки, количество покупок на человека не растет, констатирует эксперт. Сети, поясняет она, сейчас сосредоточены на поиске различных способов увеличить этот показатель. «Они стремятся, например, продавать сразу несколько вещей из единого образа»,— говорит госпожа Сумишевская.

Полина Гриценко, Александра Мерцалова