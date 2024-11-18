Алюминий прокатился на льготах

Решение властей Китая отменить льготы на экспорт алюминиевой продукции поддержали мировые цены и акции крупнейших производителей. Стоимость алюминия выросла максимально с апреля — на 5,5%, а акции «Русала» подорожали более чем на 7%. Росту котировок способствовали и сбои с поставками алюминиевого сырья, но аналитики считают всплеск цен временным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятничных торгов выросли на 5,5%, до $2,64 тыс. за тонну на фоне новостей об отмене властями Китая льгот на экспорт продукции из этого металла. Как сказано в обзоре S&P Global, рынок оценивал влияние сокращения поставок крупнейшего в мире производителя. Bloomberg уточняет, что скачок цен на алюминий оказался самым большим с апреля.

Министерство финансов Китая в пятницу анонсировало сокращение и отмену налоговых льгот на экспорт широкого спектра товаров с 1 декабря, передавал Reuters.

В частности, власти КНР намерены отменить скидку в 13% от экспортных пошлин на изделия из алюминия и меди.

Котировки меди, которые на LME снижались с 5 ноября, на новостях выросли 15 ноября на 3,22%, до $9,05 тыс. за тонну.

Крупнейшие компании—производители алюминия в мире Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем производства в 2023 году (млн тонн) 1 Chinalco 7,1 2 Hongqiao Group 6,3 3 «Русал» 3,8 4 Xinfa Group 3,6 5 Rio Tinto 3,3 6 EGA 2,7 7 SPIC 2,7 8 Vedanta 2,3 9 East Hope 2,2 10 Norsk Hydro 2,1 Открыть в новом окне Источник: отчетность «Русала».

Как отмечают в «БКС Мир инвестиций», китайский экспорт алюминия обеспечивает чуть более 10% мирового потребления этого металла за пределами КНР. По данным статистического бюро страны, которые приводит Reuters, в январе—октябре 2024 года Китай увеличил производство алюминия на 4,3% год к году, до 36,39 млн тонн. Как отмечают аналитики Shanghai Metal Market (SMM), спрос на продукцию из сплавов нижнего передела в пиковый сезон сентября—октября был стабильным с небольшим ростом, часть мощностей после технической реконструкции возобновили работу, а цены на алюминий колеблются на максимумах. Самый продаваемый контракт на Шанхайской фьючерсной бирже 16 ноября стоил 20,46 тыс. юаней ($2,82 тыс.) за тонну.

Отмена льготы может ограничить экспорт алюминиевых изделий из Китая в краткосрочной перспективе, приводит Bloomberg прогноз SMM. В S&P Global отмечают, что решение властей Китая может быть попыткой сократить масштаб торгового профицита до принятия каких-либо протекционистских мер со стороны новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

3 миллиона тонн составил китайский экспорт алюминиевой продукции в первой половине 2024 года, по данным «Русала».

Акции «Русала», крупнейшего производителя алюминия вне Китая, на Московской бирже 15 ноября выросли на 7,42%, до 39,65 руб. за бумагу. «Русал» поставляет большую часть алюминия на экспорт. В 2023 году при общей выручке компании по договорам с покупателями в $12,2 млрд на российских пришлось $3,4 млрд, сказано в отчете. В «БКС Мир инвестиций» отмечают, что отмена Китаем льгот на экспорт алюминия — «некоторый позитив» для «Русала». Но, указывают аналитики, компания планирует рост инвестиций, что может привести к увеличению долга при недостаточном операционном денежном потоке. В 2025 году «Русал» намерен начать строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода и готовится к началу строительства Ленинградского глиноземного завода.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов говорит, что отмена налоговых льгот экспортерам алюминия в Китае должна снизить привлекательность поставки китайской продукции на мировые рынки. Одновременно, по словам аналитика, наблюдаются сбои с поставками бокситов из Бразилии, Австралии и Гвинеи из-за логистических проблем, сокращения производства и деятельности местных властей соответственно. Но, считает господин Худалов, рост цен, вероятнее всего, будет временным, так как увеличение стоимости бокситов ускорит смягчение индонезийского запрета на экспорт этого сырья. К тому же, по его словам, проблемы с поставками из Австралии, Гвинеи и Бразилии имеют временный характер. Ситуация с ценами на сырье и на алюминий вернется к норме в течение месяца, прогнозирует аналитик.

Анатолий Костырев