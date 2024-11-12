Российские металлы копятся на LME

На складах Лондонской биржи металлов растут запасы российских алюминия, меди и никеля, за год их объем увеличился в полтора раза. Тенденция носит глобальный характер, затоваривание происходит на фоне двукратного увеличения общемировых запасов, что аналитики объясняют снижением спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам октября запасы российских металлов в системе Лондонской биржи металлов (LME) достигли 338 тыс. тонн, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Общемировые запасы за год выросли в два раза, до 1,2 млн тонн.

Доля российских металлов в системе LME снизилась на 7,5 процентного пункта, до 28,1%.

Основа российских запасов — алюминий, на который приходится 78%. Запасы российской меди — 45,3 тыс. тонн, никеля — 29,1 тыс. тонн.

Относительно апреля 2024 года, когда была ограничена торговля российскими металлами на LME, запасы российских металлов выросли в 1,8 раза, мировые запасы — в 1,7 раза. Доля российских металлов к октябрю относительно апреля снизилась на 1 процентный пункт.

В апреле США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Чикагской товарной бирже запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из РФ. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам. Произведенный до 13 апреля этого года российский металл, как поясняла биржа, может перемещаться между складами. Для такого товара были введены варранты двух типов. Первый тип позволяет членам LME и их клиентам свободно торговать варрантами на российский металл, выпущенный до 13 апреля. Второй тип разрешает британским компаниям физические поставки только за пределы Великобритании.

Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов, писал «Интерфакс». Некоторые российские компании в момент ввода санкций давали негативные прогнозы на развитие ситуации. Так, «Норникель» заявлял, что западные санкции повышают риск сбоев рынков металлов и провоцируют рост цен. В «Русале» сообщали, что новые санкции не затронут глобальные поставки. Обе компании после февраля 2022 года переориентируют сбыт. Так, доля Европы в выручке «Русала» за год к концу первой половины 2024 года снизилась с 31% до 22%, а доля Азии выросла с 31% до 42% (см. “Ъ” от 29 августа).

15 триллионов долларов составила стоимость проданных на LME контрактов в 2023 году.

На бирже торгуется не металл, а обязательство (дериватив) купить или продать товар в определенных объемах по определенной цене в определенную дату. Дериватив не имеет происхождения, это просто бумажная сделка, отмечают “Ъ” источники на рынке. LME, по их словам, запретила поставку «свежего» металла российского происхождения, а «старый» металл в системе LME остался. «Происхождение металла появляется только в момент, когда кто-то закрывает деривативную сделку физической поставкой»,— отмечает он.

По словам собеседника “Ъ”, запасы на бирже растут по разным причинам, связанным как с общим состоянием рынка, так и непосредственно со структурой форвардной кривой. «Причем в большинстве случаев именно структура последней и определяет, будет ли закрыто обязательство встречной бумажной сделкой или под закрытие обязательства будет физически поставлен металл»,— говорит источник “Ъ”.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов отмечает, что рост запасов свидетельствует о дефиците конечного спроса, ведь, отгружая клиенту, производители алюминия берут премию за физическую поставку, а на биржу грузят по цене LME. «Биржа была менее маржинальной площадкой, зато гарантировала сбыт всего металла»,— комментирует он.

LME, несмотря на санкции, остается важной площадкой с точки зрения ценообразования металлов. С 2006 года в России принята формула цены поставки российским потребителям с привязкой к LME. Как писал “Ъ”, в правительстве обсуждается запуск торгов российским алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с целью создать российский ценовой индикатор (см. “Ъ” от 5 августа). В октябре газета «Ведомости» сообщала, что торги алюминием на российской бирже в экспериментальном режиме должны быть запущены до конца года.

Евгений Зайнуллин