Камерная обстановка

«Яндекс» (MOEX: YDEX) запускает новое направление по разработке автономных камер с искусственным интеллектом (ИИ) для контроля ассортимента на полках магазинов. В компании утверждают, что уже заключили контракты с крупнейшими ритейлерами РФ, Казахстана и Узбекистана. Не все участники рынка могут позволить себе внедрить технологии компьютерного зрения в своих сетях, но на фоне роста зарплат линейного персонала это может оказаться экономически оправданным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Яндекс» опубликовал на LinkedIn вакансию инженера-схемотехника, который будет отвечать за разработку, проектирование и испытание автономных камер для контроля за ассортиментом магазинов, обнаружил “Ъ”. Инженера нанимают в проект, который в описании вакансии называется «международным B2B-стартапом». На основании данных с камер компания осуществляет «управление операциями». В вакансии также указано, что компания прошла стадию MVP (готовый, но минимально жизнеспособный продукт) и уже имеет «первые коммерческие контракты с ведущими ритейлерами РФ, Казахстана и Узбекистана».

Разработка камер ведется в рамках проекта «Умный магазин», в основе которого лежит система компьютерного зрения, рассказали “Ъ” в «Яндексе».

Она собирает и «систематизирует данные о зале и создает цифровой двойник магазина», а также отслеживает наличие товаров и ценников на полках, корректность выкладки товаров, загруженность проходов в магазине.

«"Яндекс" разрабатывает камеры самостоятельно, это помогает уменьшить затраты, чтобы сделать услугу для партнеров более доступной»,— добавляют в компании.

Инвестиции в проект и конкретные контракты в компании не раскрывают, говоря только, что в декабре «Яндекс» ожидает запуск системы в первых магазинах России.

Российские ритейлеры уже активно тестируют применение компьютерного зрения. В Х5 говорят, что в ближайшее время приступят к пилотированию таких решений с «одним из крупных партнеров». В Fix Price тестируется генеративный ИИ для определения пустых полок в магазине, чтобы своевременно пополнять ассортимент и улучшать качество обслуживания, говорит директор IT-подрядчика Fix Price «Смарт Ритейл Тех» Андрей Головкин. В «Ленте» успешно протестировали решение, при котором сотрудники могут в онлайн-режиме контролировать полноту ассортимента на полке и соответствие выкладки планограмме. В «Магните» также используют технологию распознавания товаров: «Решение позволяет оперативно исправлять неточности в выкладке, что способствует повышению продаж».

Максут Шадаев, глава Минцифры, 3 апреля, цитата по ТАСС: «Очень сложная задача — повсеместное внедрение ИИ, комплексная и большая».

«У ИИ-технологий для контроля полок есть и свои ограничения: не для всех ритейлеров закупка камер, интеграция ИИ-технологий и их операционная поддержка будут оправданными»,— говорит Андрей Головкин. В таком случае потенциальное увеличение среднего чека может быть меньше, чем затраты на внедрение и обслуживание системы. Затраты на одну камеру в месяц составляют около 40 тыс. руб., цена зависит также от количества камер и охвата площади магазина, количества ракурсов и самих магазинов, перечисляет собеседник “Ъ” на рынке ритейла.

«Подобные решения тестируются крупными ритейлерами уже несколько лет»,— говорит эксперт в области генеративного ИИ компании Axenix Владимир Кравцев. «За последние несколько лет стоимость рабочего времени линейного персонала выросла более чем в два раза и продолжает расти, использовать технологии становится выгоднее»,— напоминает директор по развитию продукта RozniTech Softline Digital Иван Смолин.

«Однако такая инновация не означает высвобождения большого количества мерчендайзеров. Просто фокус их работы может сместиться на управление складским персоналом, контроль правильности решений, выдаваемых ИИ, и претензионную работу, связанную с ошибками как персонала, так и ИИ»,— добавляет аналитик «Рекфейсиса» Владимир Кузнецов.

Алексей Жабин, Александра Мерцалова, Алексей Старостин