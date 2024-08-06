Интеллект в кармане

В последние несколько лет основным технологическим трендом стало развитие искусственного интеллекта. Сначала технология использовалась в основном в государственном и корпоративном сегментах, но с выходом нейросетей на потребительский рынок производители персональных устройств начали интегрировать ИИ в свои продукты. «Ъ-Review» обсудил с участниками рынка, какие решения действительно стали технологическим прорывом в этом сегменте, а что — лишь маркетинговым ходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) с каждым годом привлекает все больше средств — так, в 2021 году мировые инвестиции в эту сферу деятельности составили $11 млрд, а уже через два года вложения в ИИ увеличились более чем в два раза, до $27 млрд, сообщало издание Financial Times со ссылкой на данные PitchBook. В России, как и в остальном мире, государство и бизнес заинтересованы в развитии искусственного интеллекта. Так, в период с 2019 по 2023 год в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на развитие ИИ предусмотрено 19 млрд руб.

При этом сам искусственный интеллект становится более доступным для массового пользователя. Так, глава OpenAI Сэм Альтман в 2022 году запустил бота на основе ИИ ChatGPT, в этом же году был запущен генератор картинок на основе нейросети Midjourney. В РФ также есть свои схожие разработки «Яндекса» (сервис «Шедеврум»), «Сбера» («Кандинский») и других разработчиков.

По словам старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома» Дария Халитова, на разработку ИИ-функций для массовых пользователей уходят тысячи человеко-часов. «В разработку входят не только создание ИИ-алгоритмов или адаптация open-source-моделей, основную часть разработки занимают исследования, создание концепта, интеграция с другими компонентами и приложениями экосистемы, тестирование и отладка»,— говорит он.

Интеллект в «коробке»

Вместе с тем искусственный интеллект начал внедряться в пользовательские гаджеты и становится еще более доступным для массового пользователя. Так, в мае 2024 года Apple заключила с OpenAI соглашение о том, что в новой версии iOS появится интегрированный ChatGPT. Помимо этого, Samsung с начала года начала интегрировать Galaxy AI в свои устройства, в том числе в телевизоры (см. “Ъ” от 17 марта). В телефонах искусственный интеллект с помощью функции Live Translate позволяет устройству в режиме реального времени осуществлять перевод речи, в том числе при разговоре по телефону, среди поддерживаемых языков есть и русский. Также с помощью функции Transcript Assist смартфон может переводить диктофонные записи в текст.

Как объяснил «Ъ-Review» исполнительный директор сети Samsung Galaxy Store Дмитрий Комяков, искусственный интеллект в телевизорах устраняет распространенные проблемы при просмотре спортивного контента, например искажение футбольного мяча, и воспроизводит трансляции высокого разрешения, используя нейронный процессор NQ8 AI Gen3. «Он автоматически определяет, какой вид спорта демонстрируется на экране, с помощью глубокого обучения нейронных сетей»,— уточняет эксперт. Также искусственный интеллект в телевизорах позволяет идентифицировать фрагменты изображения, на которых обычно фокусируется глаз зрителя, и увеличивает их глубину, создавая 3D-эффект. «В будущем ИИ ждет еще большее проникновение в нашу повседневную жизнь. Например, можно будет поручать самостоятельно выполнять различные задачи — забронировать столик в ресторане, записаться в сервис для технического обслуживания автомобиля и многое другое»,— говорит господин Комяков.

Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов считает, что сейчас ИИ в гаджетах стал основным фактором конкуренции на рынке смартфонов. «Если раньше производители смартфонов конкурировали размерами экранов, качеством и количеством камер, то сейчас новым инструментом борьбы стал искусственный интеллект»,— говорит он. Так, по его данным, за первые пять месяцев с момента появления Galaxy S24 (первый смартфон с встроенным искусственным интеллектом) на российском рынке продажи линейки оказались на 80% выше по сравнению с продажами Galaxy S23 в прошлом году. По сравнению с Galaxy S22 рост составил 113%, по сравнению с линейкой S21 — 124%. «ИИ в смартфонах — это только начальный уровень от потенциальных возможностей, ближайшие годы покажут, смогут ли производители за считаное время разработать еще более технологичный продукт»,— добавляет господин Губанов.

Внедрение ИИ даст пользователям больший объем интегрированных в экосистему функций, считает представитель IT-холдинга Fplus. «Пользователь получит очень много возможностей в рамках базовых приложений экосистемы без скачивания сторонних приложений»,— уточняет он, добавляя, что изменения коснутся и таких функций, как заметки, автоответчик или браузер. Например, встроенные в смартфон голосовые помощники с использованием ИИ будут лучше понимать запросы пользователей и выдавать более точные ответы. Представитель холдинга сообщил, что помимо Apple и Samsung нейросетевые разработки есть и у китайских компаний, таких как Xiaomi и Huawei, которые имеют в своих устройствах ассистентов на основе ИИ, что также является маркетинговым преимуществом на фоне конкурентов.

Однако, говорит представитель Fplus, возможности сторонних сервисов, использующих ИИ, значительно шире, чем можно вместить в смартфон, поэтому ИИ в смартфонах на данный момент является больше маркетинговыми активностями, чем технологическим прорывом. «Тем не менее внедрение ИИ крупнейшими производителями ускорит интеграцию различных функций в смартфоны других брендов и будет стимулировать весь рынок ИИ для мобильных устройств»,— считает он.

Заявления о выпуске устройств с ИИ как о чем-то новом в каком-то смысле маркетинговый ход, считает господин Халитов. По его словам, одним из первых ИИ в телефонах был Т9 (текстовый редактор), выпущенный в 1999 году. «Сейчас любой современный смартфон содержит огромное количество ИИ-алгоритмов: Face ID, распознавание отпечатка пальца, “умные” фотографии, персональные подборки и рекомендации, голосовые ассистенты и многое другое»,— уточняет эксперт. Однако он признает, что некоторые новые функции действительно упрощают работу с устройством за счет автоматизации и упрощения различных процессов.

В отечественном формате

Российские разработчики также делают шаги по интеграции нейросетей в потребительские гаджеты. Так, «Ростелеком», разрабатывающий ОС «Аврора», решил внедрить искусственный интеллект в операционную систему (см. “Ъ” от 18 июня). «В экосистеме “Аврора” действительно развиваются сервисы с применением ИИ, например библиотеки распознавания лиц и речи для приложений»,— говорит представитель «Ростелекома». По его словам, в ближайшие несколько лет компания может применять нейросеть для автоматизации работы администрирования политик управления парком устройств в «Аврора-центре», развития средств разработки для ОС, как ассистент офисного сотрудника с целью упрощения работы и повышения его эффективности и др.

По мнению представителя Fplus, для работы с ИИ требуются серьезные ресурсы, которые есть только у крупнейших участников рынка, таких как «Яндекс» или «Сбер». «У “Яндекса”, например, уже есть “Алиса” с функциями генеративного ИИ, сервис “Шедеврум”, переводчик, у “Сбера” активно развивается “Гигачат” и т. д. Расширяться и масштабироваться российские разработчики определенно будут»,— говорит он.

Одна из основных целей интеграции искусственного интеллекта в устройства — это дать возможность пользователю быстрее и проще выполнять привычные, но иногда трудоемкие действия, говорит директор по продукту «Виртуальный ассистент Алиса» компании «Яндекс» Денис Озорнин. По его словам, применение ИИ во всем мире, в том числе и в РФ, с высокой вероятностью будет пересекаться по своим сценариям использования. «Разница возникает на уровне культурного кода конкретной страны, например “Алиса” лучше понимает российский контекст, так как нейросеть YandexGPT обучается на русскоязычном интернете»,— уточнил господин Озорнин. По его оценке, отечественные компании имеют все шансы на создание уникальных решений, которые могут стать конкурентоспособными на мировом рынке. Однако, отметил он, разработка и внедрение технологий на основе ИИ требуют значительных финансовых и кадровых инвестиций, включающих команды разработчиков, инженеров и исследователей.

Гендиректор разработчика систем искусственного интеллекта Softlogic Денис Логинов добавил, что при создании профессионального ИИ-инструмента для неспециализированных устройств компании могут столкнуться с проблемами из-за ограниченности аппаратных ресурсов и вычислительной мощности. С ним также согласен господин Халитов: по его словам, к проблемам с энергопотреблением нейросети и аппаратных ограничений добавляются еще и юридические аспекты, требующие обеспечить конфиденциальность персональных данных пользователей. «Одной из трудностей могут стать сами пользователи, чтобы обучить их новым функциям, могут потребоваться дополнительные ресурсы на создание обучающих материалов и поддержку»,— говорит он. По прогнозу господина Халитова, ИИ в РФ будет развиваться вокруг сервисов госуслуг, кибербезопасности, а также в банковской и нефтегазовой отраслях.

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Тимофей Корнев